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    【金融】25日人民币市场汇价  
    [2008年12月25日]
    【金融】债基募集规模破1000亿元  
    [2008年12月25日]
    【政经】青岛港30万吨级原油码头运营  
    [2008年12月25日]
    【海外】中共代表团与苏丹官员举行会谈  
    [2008年12月25日]
    【海外】美国首次从胚胎中提取干细胞  
    [2008年12月25日]
    【金融】25日沪深股市小幅高开  
    [2008年12月25日]
    【海外】土耳其联合伊拉克打击库尔德工人党  
    [2008年12月25日]
    【海外】25日国际财经快报  
    [2008年12月25日]
    【产业】日八大车商产量全线下滑  
    [2008年12月25日]
    【海外】联大决定将预算增加近17%  
    [2008年12月25日]
    【政经】李克强对埃及进行正式访问  
    [2008年12月25日]
    【海外】巴西成立国家主权基金  
    [2008年12月25日]
    【金融】美元对多数主要货币下跌  
    [2008年12月25日]
    【产业】国际油价逼近每桶35美元  
    [2008年12月25日]
    【金融】25日纽约黄金期价上涨1.2%  
    [2008年12月25日]
    【海外】乌克兰总理要求总统辞职  
    [2008年12月25日]
    【海外】日本驻伊自卫队解散  
    [2008年12月25日]
    【政经】李克强在中印能源论坛上的致辞  
    [2008年12月25日]
    【政经】蔬菜价格上涨趋缓  
    [2008年12月25日]
    【政经】蔡文龙一审被判死缓  
    [2008年12月25日]
    【海外】巴逮捕绑架外交官主要嫌犯  
    [2008年12月25日]
    【海外】25日国际经济简讯  
    [2008年12月25日]
    【海外】阿塞拜疆松动对总统任期限制  
    [2008年12月24日]
    【政经】台检方将再抗告陈水扁获释  
    [2008年12月24日]
    【海外】巴驳斥印就孟买袭击事件指控  
    [2008年12月24日]
    【政经】广州亚运会总赛程完成初编  
    [2008年12月24日]
    【政经】蔡武会见韩日文化部长官  
    [2008年12月24日]
    【海外】几内亚政变军人称后年底进行选举  
    [2008年12月24日]
    【产业】山东省铁路建设投资有限公司成立  
    [2008年12月24日]
    【政经】工商部门促经济增总量扩规模调结构  
    [2008年12月24日]
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