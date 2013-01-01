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    【金融】24日沪深股市双双低开  
    [2008年12月24日]
    【海外】国际财经快报  
    [2008年12月24日]
    【海外】几内亚军人政变遭到谴责  
    [2008年12月24日]
    【政经】新疆10亿元建设教育基础设施  
    [2008年12月24日]
    【产业】美国运通获政府33.9亿美元注资  
    [2008年12月24日]
    【海外】美新房销售量降到最低点  
    [2008年12月24日]
    【金融】纽约汇市美元涨跌不一  
    [2008年12月24日]
    【金融】23日纽约黄金期价跌1.1%  
    [2008年12月24日]
    【产业】国际油价继续小幅下挫  
    [2008年12月24日]
    【海外】阿拉伯峰会将在科威特举行  
    [2008年12月24日]
    【海外】奥巴马宣布重要部门副职人选  
    [2008年12月24日]
    【金融】23日纽约股市走低  
    [2008年12月24日]
    【海外】美将继续向朝提供粮食援助   
    [2008年12月24日]
    【金融】23日伦敦股市微幅收高  
    [2008年12月24日]
    【海外】伊允许外国部队继续驻扎  
    [2008年12月24日]
    【海外】伊拉克议长宣布辞职  
    [2008年12月24日]
    【海外】谣言致印数万名儿童错过接种  
    [2008年12月24日]
    【海外】国际经济简讯  
    [2008年12月24日]
    【海外】美经济第三季度下降0.5%  
    [2008年12月24日]
    【海外】孟加拉国再现禽流感疫情  
    [2008年12月23日]
    【产业】本周国内化肥价格继续下降  
    [2008年12月23日]
    【金融】刘明康：银行业要防范境内外风险  
    [2008年12月23日]
    【海外】美国经济三季度下滑0.5%  
    [2008年12月23日]
    【政经】广州拟投入近500亿元治理珠江  
    [2008年12月23日]
    【政经】本周猪肉价格涨势放缓  
    [2008年12月23日]
    【海外】欧盟批准德救助本国两大银行  
    [2008年12月23日]
    【海外】沙特推出高额预算支出  
    [2008年12月23日]
    【海外】联合国机构一雇员在菲遭枪杀  
    [2008年12月23日]
    【海外】韩美就2009年韩承担驻韩美军费用达成协议  
    [2008年12月23日]
    【政经】原绍兴市副市长受贿被判12年六个月  
    [2008年12月23日]
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