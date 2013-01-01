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【政经】广州拟投入近500亿元治理珠江
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【政经】本周猪肉价格涨势放缓
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【海外】欧盟批准德救助本国两大银行
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【海外】沙特推出高额预算支出
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【海外】联合国机构一雇员在菲遭枪杀
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【海外】韩美就2009年韩承担驻韩美军费用达成协议
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【政经】原绍兴市副市长受贿被判12年六个月
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