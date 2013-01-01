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即时要闻
短期内外企在稀土生产领域扮演价格追随者角色  
[2011年08月10日]
虽然外国企业正努力挺进稀土上游生产领域，但是今后5年内，外国企业无法撼动中国企业在稀土上游生产领域的主导地位，而会扮演价格追随者的角色
紫金矿业上半年净利润同比增长逾两成  
[2011年08月10日]
中国最大的黄金生产商——紫金矿业上半年实现净利润31.49亿元，同比增长两成多
汇控327亿美元出售美国信用卡及零售业务  
[2011年08月10日]
汇丰控股10日宣布，将其在美国的信用卡及零售业务出售给美国第一资本金融公司。327亿美元的交易价格包括26亿美元的溢价，税后溢利约为24亿美元
中国首列出口欧洲的高技术轻轨列车下线  
[2011年08月10日]
中国第一列出口欧洲的新型轻轨列车在南车株洲电力机车有限公司下线
北京上半年工业总产值增长9.7% 经济质量提高  
[2011年08月10日]
2011年上半年，北京市规模以上工业完成增加值约1345亿元，同比增长8%，实现工业总产值6643亿元，同比增长9.7%
日本拟解除福岛核电站疏散准备区  
[2011年08月10日]
日本内阁官房长官枝野幸男在9日晚的记者会上表示，将于9月上旬一揽子解除福岛第一核电站半径20公里范围外的紧急时疏散准备区
商务部：上周猪肉价格与前一周持平  
[2011年08月10日]
据商务预报监测，上周（8月1日至7日）商务部重点监测的食用农产品价格继续回落，其中猪肉价格与前一周持平
首钢搬迁使北京能耗大幅降低  
[2011年08月10日]
首钢在京钢铁冶炼流程实现安全、稳定停产，带动北京市今年上半年用能量大幅度降低
综述：美国两党是否有意愿解决赤字问题继续遭质疑  
[2011年08月09日]
奥巴马表示对美国信用前景有信心，呼吁两党拿出政治意愿齐心解决长期赤字问题，但仍未缓解投资者恐慌，纽约三大股市继续暴跌。
高盛下调全球经济增长预测  
[2011年08月08日]
高盛近日下调全球经济增长预测，2011年全球经济增长率由此前的4.1%下调至4.0%，而正身处债务危机中的美国2011年经济增长率则由1.8%调低至1.7%，中国2011年增速从原有的9.4%下调至9.3%
菅直人重申灾后重建措施“有一定眉目时”辞职   
[2011年08月08日]
非洲之角饥荒：饥饿徘徊在达达布  
[2011年08月08日]
法国财长称欧洲央行已准备好购买意西两国国债  
[2011年08月08日]
法国经济、财政和工业部长弗朗索瓦·巴鲁安8日说，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债
法国财长称欧洲央行已准备好购买意西两国国债   
[2011年08月08日]
法国财长表示，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债。
大连航空公司成立  
[2011年08月08日]
二十国集团表示将采取措施维护金融市场稳定   
[2011年08月08日]
二十国集团承诺将采取一切必要措施，以合作和信任的精神协调行动，保持金融市场的稳定，促进经济更加强劲增长
沪深B指双双暴跌　上证B指跌幅逾6％   
[2011年08月08日]
本周首个交易日，沪深B股指数随大盘双双暴跌，其中上证B指跌幅超过6%。
铁道部融资成本急升200亿超短融多付利息8000万  
[2011年08月08日]
“7·23”动车事故后，铁道部融资成本急剧上升，发行200亿元超短融，要比2月份多付超过8000万元利息
海南：猪肉“限价令”满月，成效明显肉价降  
[2011年08月08日]
为抑制涨速过猛的猪肉价格，进一步减轻市民“菜篮子”负担，海南省在７月初推出限价猪肉政策，8月限价肉上市满月时，全省生猪及猪肉价格双双回落。
新加坡专家认为美评级遭降对亚太股市冲击有限  
[2011年08月08日]
新加坡联昌国际研究部区域策划员张秋砡８日表示，当天亚太股市普跌反映出市场正在经历新一波调整，但美国评级遭降所带来的冲击有限。
住建部通报4起房屋市政工程生产安全较大事故  
[2011年08月08日]
全国共发生房屋市政工程生产安全较大事故4起、死亡14人，比去年同期事故起数增加2起、死亡人数增加8人，同比分别上升100%和133.33%。住房和城乡建设部日前对这4起事故进行了通报。
美国主权信用评级下调如何影响中国经济  
[2011年08月08日]
德国能否带领欧洲走出债务危机   
[2011年08月08日]
德国从去年开始保持了强劲的经济增长势头，并作为最大出资方在欧债危机救助行动中发挥着关键作用。德国捍卫欧元的决心及其灵活务实的救援举措，让人们寄希望于这个欧洲经济的“火车头”带领该地区走出债务危机
曾俊华：美国主权信用评级下调对香港影响不大  
[2011年08月08日]
香港特区政府财政司司长曾俊华8日早上向香港媒体表示，美国主权信用评级的下调对美国国债利息、美元汇价及香港经济的影响应该不大
ST琼花重组案失败   
[2011年08月08日]
光大银行上半年净利增长34.93%  
[2011年08月08日]
光大银行上半年实现营业收入229.3亿元，同比增长32.44%，实现净利润92.21亿元，同比增长34.93%
盖特纳：相信中国会继续购买美国国债  《财经》综合报道
[2011年08月08日]
盖特纳表示，他不担心，在美国主权债务评级被标准普尔降低之后，中国会减少美国国债的购买
美财长称标普结论完全错误  
[2011年08月08日]
美国财政部长盖特纳7日晚间在接受电视媒体采访时说，国际评级机构标准普尔公司降低美国主权信用评级是“极其糟糕”的评判，其结论完全错误
“梅花”登陆　３０余班航班被取消   
[2011年08月05日]
为应对即将登陆的9号台风“梅花”的影响，中国国际航空公司制定了专门的应对措施，已决定取消6日、7日往返温州、台州、宁波三地的航班30余班，呼吁旅客避免盲目赶往候机楼
贵州启动春晖科技帮扶计划促进农业发展  
[2011年08月05日]
贵州5日启动春晖科技帮扶计划，让科技特派员、春晖科技使者进村入户，努力把“穷窝窝”逐步改造成“金窝窝”
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