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    【产业】福特在西班牙打折抛售汽车  
    [2008年12月22日]
    【海外】美称暂不会支持津权力分享  
    [2008年12月22日]
    【海外】巴导弹袭击致七人死亡  
    [2008年12月22日]
    【海外】日本贸易逆差2234亿日元  
    [2008年12月22日]
    【海外】哥游击队释放六名人质  
    [2008年12月22日]
    【政经】台湾载运熊猫专机抵达成都  
    [2008年12月22日]
    【政经】2008年世界太空大事回眸  
    [2008年12月22日]
    【金融】东京日经股指早盘上涨1.42%  
    [2008年12月22日]
    【金融】22日上证综指收报1982点  
    [2008年12月22日]
    【政经】人大常委会审议上合组织军演议案  
    [2008年12月22日]
    【政经】《统计法修订草案》修改多项条款  
    [2008年12月22日]
    【海外】巴西明年出口将出现下滑  
    [2008年12月22日]
    【海外】美汽油均价跌至五年最低  
    [2008年12月22日]
    【政经】《侵权责任法草案》公布  
    [2008年12月22日]
    【金融】金融危机致股市融资总额锐减  
    [2008年12月22日]
    【海外】奥巴马扩大经济复兴计划规模  
    [2008年12月22日]
    【海外】日本11月出口锐减  
    [2008年12月22日]
    【海外】巴西汇市美元流出创新高  
    [2008年12月22日]
    【政经】社保法草案规定养老保险移续  
    [2008年12月22日]
    【政经】十一届人大常委会第六次会议在京开幕  
    [2008年12月22日]
    【政经】养老保险将逐步全国统筹  
    [2008年12月22日]
    【海外】IMF总裁担心明年全球经济  
    [2008年12月22日]
    【政经】刑法修正草案增传销犯罪  
    [2008年12月22日]
    【金融】22日人民币市场汇价  
    [2008年12月22日]
    【金融】22日沪深股市双双低开  
    [2008年12月22日]
    【政经】《防震减灾法修订草案》审议通过  
    [2008年12月22日]
    【海外】22日国际财经快报  
    [2008年12月22日]
    【海外】阿尔及利亚击毙三名极端分子  
    [2008年12月22日]
    【金融】证监会重罚S*ST兰光  
    [2008年12月22日]
    【海外】美考虑向黎提供侦察战斗机  
    [2008年12月22日]
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