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    【海外】美遭大范围冰雪风暴袭击  
    [2008年12月22日]
    【政经】关于促进房地产市场健康发展的若干意见  
    [2008年12月21日]
    【政经】中国电视新闻直播联盟成立  
    [2008年12月21日]
    【政经】上海一在建厂房倒塌一死九伤  
    [2008年12月21日]
    【政经】寒潮影响北方副食品价格上涨  
    [2008年12月21日]
    【政经】湖南涟源煤矿找到八名矿工遗体  
    [2008年12月21日]
    【政经】中国逾七成专利申请由机构代理  
    [2008年12月21日]
    【海外】马里反政府袭击哨所20人亡  
    [2008年12月21日]
    【海外】日本福岛县附近海域发生6.2级地震  
    [2008年12月21日]
    【政经】黄河宁夏段出现144公里流凌  
    [2008年12月21日]
    【政经】江西吉安发生森林火灾  
    [2008年12月21日]
    【政经】世界首批长大编组卧车动车组运营  
    [2008年12月21日]
    【政经】中国赴索马里海域舰队组成  
    [2008年12月21日]
    【政经】两岸经贸文化论坛共同建议  
    [2008年12月21日]
    【政经】胶济铁路开通客运专线  
    [2008年12月21日]
    【产业】宝钢董事长谈两岸钢铁业合作  
    [2008年12月21日]
    【海外】阿根廷电子商务高速发展  
    [2008年12月21日]
    【海外】日、加、德将加大提振经济力度  
    [2008年12月21日]
    【金融】国际经济一周大事预报  
    [2008年12月21日]
    【海外】美国硅谷一周动态  
    [2008年12月21日]
    【海外】国际金融协会预测明年拉美经济增速仅1%  
    [2008年12月21日]
    【海外】加拿大宣布40亿加元汽车业救援方案  
    [2008年12月21日]
    【海外】土库曼斯坦新议会成员确定  
    [2008年12月21日]
    【海外】黎巴嫩谴责以色列劫持两黎公民  
    [2008年12月21日]
    【海外】伊拉克要求通过协议规定撤军  
    [2008年12月21日]
    【海外】两俄罗斯人在尼日利亚遭绑  
    [2008年12月21日]
    【海外】阿丽亚娜火箭发射一箭双星  
    [2008年12月21日]
    【产业】燃油紧缺威胁肯尼亚航班运营  
    [2008年12月21日]
    【金融】伊斯兰金融行业受冲击较小  
    [2008年12月21日]
    【产业】通用汽车东非公司称业务未受影响  
    [2008年12月21日]
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