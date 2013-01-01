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【产业】11月全球钢产量减近五分之一
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【海外】国际经济简讯
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【政经】国务院办公厅关于切实做好当前农民工工作的通知
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【政经】王胜俊当选中国法官协会会长
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【海外】主要石油生产国和消费国寻求合作稳定油价
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【政经】金融合作成两岸经贸文化论坛热点议题
12月20日 20:06
【海外】西共体峰会商讨区域经济增速放缓
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【政经】中国大客机全面合作拉开帷幕
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【政经】大连与台北直航包机开通
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【政经】美国就中国出口补贴措施提起申诉
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【海外】阿富汗炸弹袭击致四名北约士兵身亡
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【金融】本周基金指数双双收涨
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【金融】本周债市成交量有所减少
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【政经】中央预算单位明后两年政府集中采购目录及标准出台
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【产业】出口集装箱运输市场综合指数跌幅趋缓
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【产业】10月广东关闭中小企业超前三季总和
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【政经】海南：政府采购不再组织招标会
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【产业】国航燃油套保已赔付588万美元
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【金融】S*ST长岭破产重整
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【政经】北京固定资产投资已下降5.1%
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【政经】香港上月申请破产数创五年新高
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【政经】海口至台北包机直航首航起飞
12月20日 12:17
【金融】基金本周净值整体上升
12月20日 12:16
【产业】唐山组建两大民营钢铁集团
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【海外】安哥拉将任欧佩克轮值主席国
[2008年12月21日]
【产业】11月全球钢产量减近五分之一
[2008年12月21日]
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