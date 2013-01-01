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    【海外】安哥拉将任欧佩克轮值主席国  
    [2008年12月21日]
    【产业】11月全球钢产量减近五分之一  
    [2008年12月21日]
    【海外】国际经济简讯  
    [2008年12月20日]
    【政经】国务院办公厅关于切实做好当前农民工工作的通知  
    [2008年12月20日]
    【海外】泰国新内阁组成  
    [2008年12月20日]
    【政经】中国政府决定派海军舰艇赴亚丁湾、索马里执行护航任务  
    [2008年12月20日]
    【政经】中国将跨国追究外资非正常撤离责任  
    [2008年12月20日]
    【海外】日本关东以东海域发生6.5级地震  
    [2008年12月20日]
    【政经】最高法院提出10大任务推进司法改革  
    [2008年12月20日]
    【政经】王胜俊当选中国法官协会会长  
    [2008年12月20日]
    【海外】主要石油生产国和消费国寻求合作稳定油价  
    [2008年12月20日]
    【政经】金融合作成两岸经贸文化论坛热点议题  
    [2008年12月20日]
    【海外】西共体峰会商讨区域经济增速放缓  
    [2008年12月20日]
    【政经】中国大客机全面合作拉开帷幕  
    [2008年12月20日]
    【政经】大连与台北直航包机开通  
    [2008年12月20日]
    【政经】美国就中国出口补贴措施提起申诉  
    [2008年12月20日]
    【海外】阿富汗炸弹袭击致四名北约士兵身亡  
    [2008年12月20日]
    【金融】本周基金指数双双收涨  
    [2008年12月20日]
    【金融】本周债市成交量有所减少  
    [2008年12月20日]
    【政经】中央预算单位明后两年政府集中采购目录及标准出台  
    [2008年12月20日]
    【产业】出口集装箱运输市场综合指数跌幅趋缓  
    [2008年12月20日]
    【产业】10月广东关闭中小企业超前三季总和  
    [2008年12月20日]
    【政经】海南：政府采购不再组织招标会  
    [2008年12月20日]
    【产业】国航燃油套保已赔付588万美元  
    [2008年12月20日]
    【金融】S*ST长岭破产重整  
    [2008年12月20日]
    【政经】北京固定资产投资已下降5.1%  
    [2008年12月20日]
    【政经】香港上月申请破产数创五年新高  
    [2008年12月20日]
    【政经】海口至台北包机直航首航起飞  
    [2008年12月20日]
    【金融】基金本周净值整体上升  
    [2008年12月20日]
    【产业】唐山组建两大民营钢铁集团  
    [2008年12月20日]
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