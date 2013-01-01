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    【政经】南昌县翻船事件死亡升至15人  
    [2008年12月20日]
    【海外】金正日连续进行视察活动  
    [2008年12月20日]
    【海外】欧盟将为拉脱维亚提供财政援助  
    [2008年12月20日]
    【海外】欧盟加快公共采购程序促经济复苏  
    [2008年12月20日]
    【金融】沪深股市流通市值一周增5.71%　  
    [2008年12月20日]
    【金融】欧洲央行行长称银行间拆借有望扩大  
    [2008年12月20日]
    【海外】印尼客车坠崖12人死亡  
    [2008年12月20日]
    【产业】欧佩克主席称产油国将继续减产  
    [2008年12月20日]
    【海外】法要求冻结涉及麦道夫欺诈案基金  
    [2008年12月20日]
    【金融】欧盟批准德国安联收购商业银行资产管理业务  
    [2008年12月20日]
    【海外】奥巴马完成内阁人选提名  
    [2008年12月20日]
    【海外】克罗地亚加入欧盟谈判受阻   
    [2008年12月20日]
    【海外】比利时内阁集体辞职   
    [2008年12月20日]
    【金融】伦敦股市大幅收低   
    [2008年12月20日]
    【政经】澳门推进四川地震灾区援建项目  
    [2008年12月20日]
    【金融】纽约汇市美元上涨  
    [2008年12月20日]
    【金融】纽约黄金期货价格大幅下跌  
    [2008年12月20日]
    【金融】纽约三大股指涨跌不一  
    [2008年12月20日]
    【产业】国际油价低位徘徊  
    [2008年12月20日]
    【产业】松下正式宣布并购三洋  
    [2008年12月20日]
    【政经】江西渡口发生沉船事故  
    [2008年12月19日]
    【产业】中信资源收购其澳洲铁矿石子公司  
    [2008年12月19日]
    【海外】布什宣布救助汽车巨头  
    [2008年12月19日]
    【政经】新加坡解禁中国乳制品  
    [2008年12月19日]
    【海外】俄空军轰炸机坠毁  
    [2008年12月19日]
    【政经】海南取消燃油附加费  
    [2008年12月19日]
    【政经】贾庆林会见连战  
    [2008年12月19日]
    【政经】贾庆林会见吴伯雄  
    [2008年12月19日]
    【政经】猪肉全国均价继续回升  
    [2008年12月19日]
    【政经】曾荫权介绍中央14项援港措施  
    [2008年12月19日]
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