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    【海外】德国将出兵打击海盗  
    [2008年12月19日]
    【海外】马拉维霍乱疫情致五人死亡  
    [2008年12月19日]
    【海外】WHO非洲区主任访问津巴布韦  
    [2008年12月19日]
    【政经】中央气象台发布寒潮橙色警报  
    [2008年12月19日]
    【产业】中国沿海运输市场止跌回升  
    [2008年12月19日]
    【政经】国航北京至台北航班顺利首航  
    [2008年12月19日]
    【金融】台北股市小跌0.29点  
    [2008年12月19日]
    【海外】越南央行再次下调基准利率  
    [2008年12月19日]
    【金融】亚太主要股市涨跌不一  
    [2008年12月19日]
    【政经】湖南涟源被困18人仍无音讯  
    [2008年12月19日]
    【政经】中国将建固定资产投资项目节能评估和审批制度  
    [2008年12月19日]
    【政经】全国一级建造师资格考试泄密事件处理结果公布  
    [2008年12月19日]
    【政经】温家宝分别会见曾荫权、何厚铧  
    [2008年12月19日]
    【海外】津发行面额100亿元新钞  
    [2008年12月19日]
    【金融】19日恒指跌370点  
    [2008年12月19日]
    【政经】国际金融协会预计全球经济明年下滑0.4%  
    [2008年12月19日]
    【政经】检察机关前11个月共立案侦查职务犯罪案件三万余件  
    [2008年12月19日]
    【金融】19日国内金银价跌多涨少  
    [2008年12月19日]
    【政经】前11月全国规模以上工业增加值同比增13.7%  
    [2008年12月19日]
    【海外】亚洲六国合作开发小型卫星  
    [2008年12月19日]
    【金融】沪深股市连续五日飘红  
    [2008年12月19日]
    【金融】19日中小板指数涨1.57%  
    [2008年12月19日]
    【金融】19日国内黄金期货跌多涨少  
    [2008年12月19日]
    【金融】19日认购权证跌多升少  
    [2008年12月19日]
    【金融】19日沪深B股小幅上扬  
    [2008年12月19日]
    【金融】2009年中小企业担保业务规模有望达1万亿元  
    [2008年12月19日]
    【产业】哥伦比亚拟提高石油产量  
    [2008年12月19日]
    【政经】中国将建立节能监察制度  
    [2008年12月19日]
    【产业】国内航线旅客运输燃油附加标准大降  
    [2008年12月19日]
    【产业】明后两年3G投资将达2800亿元  
    [2008年12月19日]
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