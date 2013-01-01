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【海外】东非共同体推迟签署共同市场协议
12月19日 16:07
【海外】日批准43万亿日元经济对策
12月19日 16:00
【政经】蒙代尔预测中国经济缓慢增长期将持续两年
12月19日 15:56
【产业】三联商社清理关联交易
12月19日 15:54
【产业】西气东输二线东段开工
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【政经】风云二号06星下周发射
12月19日 15:44
【海外】欧洲议会通过玩具安全新规
12月19日 15:41
【政经】中国拟开征环境税
12月19日 15:38
【政经】11月北京CPI仅涨2.1%
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【金融】19日日经股指跌0.91%
12月19日 15:23
【政经】增值税、营业税、消费税暂行条例实施细则明年元旦起实施
12月19日 15:19
【产业】京房价涨幅回落首次超2个百分点
12月19日 15:15
【产业】明后两年3G投资预计2800亿左右
12月19日 15:00
【政经】有关部门正研究开征独立型环境税
12月19日 14:57
【政经】新加坡恢复进口中国乳及含乳食品
12月19日 14:52
【政经】珠江拟实施统一禁渔期制度
12月19日 14:48
【金融】业界质疑麦道夫独自诈骗说法
12月19日 14:07
【金融】“富通门”事件搅乱比利时
12月19日 14:06
【产业】2009年煤炭市场前瞻
12月19日 14:03
【产业】世界首个±660千伏直流输电工程开工
12月19日 14:02
【海外】美国防部拟关闭关塔那摩监狱
12月19日 14:00
【政经】六大环保督查中心全部组建到位
12月19日 13:45
【金融】日央行下调短期利率至0.1%
12月19日 13:36
【政经】民主党派首设内部监督规章和机构
12月19日 13:27
【政经】中央将支持澳门克服困难
12月19日 13:08
【海外】法政府称个人受麦道夫案影响较小
12月19日 13:01
【金融】格林斯潘称金融市场一年内回暖
12月19日 12:45
【政经】中美签署大熊猫续租协议
12月19日 12:45
【产业】捷豹-路虎公司可能需要政府救援
12月19日 12:44
【产业】税费过高制约法国二手房交易
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【海外】东非共同体推迟签署共同市场协议
[2008年12月19日]
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[2008年12月19日]
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