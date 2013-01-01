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    【海外】东非共同体推迟签署共同市场协议  
    [2008年12月19日]
    【海外】日批准43万亿日元经济对策  
    [2008年12月19日]
    【政经】蒙代尔预测中国经济缓慢增长期将持续两年  
    [2008年12月19日]
    【产业】三联商社清理关联交易  
    [2008年12月19日]
    【产业】西气东输二线东段开工  
    [2008年12月19日]
    【政经】风云二号06星下周发射  
    [2008年12月19日]
    【海外】欧洲议会通过玩具安全新规  
    [2008年12月19日]
    【政经】中国拟开征环境税  
    [2008年12月19日]
    【政经】11月北京CPI仅涨2.1%  
    [2008年12月19日]
    【金融】19日日经股指跌0.91%  
    [2008年12月19日]
    【政经】增值税、营业税、消费税暂行条例实施细则明年元旦起实施  
    [2008年12月19日]
    【产业】京房价涨幅回落首次超2个百分点  
    [2008年12月19日]
    【产业】明后两年3G投资预计2800亿左右  
    [2008年12月19日]
    【政经】有关部门正研究开征独立型环境税  
    [2008年12月19日]
    【政经】新加坡恢复进口中国乳及含乳食品  
    [2008年12月19日]
    【政经】珠江拟实施统一禁渔期制度  
    [2008年12月19日]
    【金融】业界质疑麦道夫独自诈骗说法  
    [2008年12月19日]
    【金融】“富通门”事件搅乱比利时  
    [2008年12月19日]
    【产业】2009年煤炭市场前瞻  
    [2008年12月19日]
    【产业】世界首个±660千伏直流输电工程开工  
    [2008年12月19日]
    【海外】美国防部拟关闭关塔那摩监狱  
    [2008年12月19日]
    【政经】六大环保督查中心全部组建到位  
    [2008年12月19日]
    【金融】日央行下调短期利率至0.1%  
    [2008年12月19日]
    【政经】民主党派首设内部监督规章和机构  
    [2008年12月19日]
    【政经】中央将支持澳门克服困难  
    [2008年12月19日]
    【海外】法政府称个人受麦道夫案影响较小  
    [2008年12月19日]
    【金融】格林斯潘称金融市场一年内回暖  
    [2008年12月19日]
    【政经】中美签署大熊猫续租协议  
    [2008年12月19日]
    【产业】捷豹-路虎公司可能需要政府救援  
    [2008年12月19日]
    【产业】税费过高制约法国二手房交易  
    [2008年12月19日]
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