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    【政经】黑龙江处置嫩江特大交通事故  
    [2008年12月18日]
    【海外】菲两商场遇袭致30人伤亡  
    [2008年12月18日]
    【政经】三峡重庆库区现93处险情  
    [2008年12月18日]
    【海外】德智库预测明年德经济下滑1.2%  
    [2008年12月18日]
    【金融】18日亚太主要股市普遍上扬  
    [2008年12月18日]
    【海外】阿根廷政府没收阿航空公司  
    [2008年12月18日]
    【产业】国务院印发《关于实施成品油价格和税费改革的通知》  
    [2008年12月18日]
    【海外】韩三大造船企业订单额未达标  
    [2008年12月18日]
    【海外】德意志银行推迟赎回10亿欧元债券  
    [2008年12月18日]
    【海外】韩国浦项制铁公司将减产  
    [2008年12月18日]
    【海外】日本百货店业绩连续9月下滑  
    [2008年12月18日]
    【政经】湖南涟源18人仍被困井下  
    [2008年12月18日]
    【金融】工商总局拟规范股权出资  
    [2008年12月18日]
    【产业】深圳11月新建商品住宅销售均价环比上涨6.6%  
    [2008年12月18日]
    【政经】中国第八批赴利比里亚维和部队启程  
    [2008年12月18日]
    【金融】18日国内金银价全线上涨  
    [2008年12月18日]
    【金融】18日恒指微涨37点  
    [2008年12月18日]
    【政经】西南大学成功绘制世界首张家蚕基因组精细图谱  
    [2008年12月18日]
    【政经】09年北京六环路将全线通车  
    [2008年12月18日]
    【政经】藏全面建立城乡医疗保障制度  
    [2008年12月18日]
    【产业】世界最大硫酸钾肥基地建成  
    [2008年12月18日]
    【产业】微软紧急发布IE漏洞补丁  
    [2008年12月18日]
    【金融】18日沪深B股继续走高  
    [2008年12月18日]
    【金融】A股连续四天收红  
    [2008年12月18日]
    【金融】18日认购权证多微跌  
    [2008年12月18日]
    【金融】18日国内黄金期货价全线上涨  
    [2008年12月18日]
    【金融】18日中小板指数涨1.57%  
    [2008年12月18日]
    【海外】菲律宾南部发生连环爆炸  
    [2008年12月18日]
    【政经】福州至台北客运直航包机起飞  
    [2008年12月18日]
    【产业】中国零售业损耗接近2%  
    [2008年12月18日]
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