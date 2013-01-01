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即时要闻
房产中介逆势突围 “链家地产”扩张全国市场  
[2011年08月05日]
“链家地产”已正式启动全国化扩张，拟自筹资金40余亿元，在四年内实现全国布局15个城市
国内首个区域重金属污染综合治理项目株洲启动  
[2011年08月05日]
株洲市正式启动湘江流域重金属污染综合治理方案，这项总投资达595亿元重金属治理方案是我国第一个，也是截至目前唯一由国务院正式批复的区域重金属污染治理方案
财政部将发行今年第四期记账式贴现国债150亿   
[2011年08月05日]
财政部5日发布公告，决定发行2011年第四期记账式贴现国债，计划发行面值150亿元，实际发行面值为150亿元
上半年全国工业投资超５．３万亿元  
[2011年08月05日]
新疆最大的ＧＩＳ变电站开工　南疆供电压力将得到缓解  
[2011年08月05日]
承德露露前董事长遭深交所公开谴责  
[2011年08月05日]
承德露露与关联方露露集团签署涉及“露露”商标的重大合同，既未按照关联交易相关规定履行必要的审议批准程序，也未及时履行信息披露义务
上海：“外滩金融集聚带”打造“金融安全区”  
[2011年08月05日]
上海外滩，在建设“金融集聚带”的同时，正着力打造“金融安全区”
安徽：保障房开工率超过八成  
[2011年08月05日]
截至7月底，安徽省已开工各类保障性住房和棚户区改造住房32万余套，占国家与省政府签订目标任务的八成以上
我国高端激光装备核心技术受制国外的历史结束  
[2011年08月05日]
华工科技有限公司承担的“十一五”国家科技支撑计划项目“工业激光器及其成套设备关键技术研究与示范”已顺利通过科技部组织的验收，这意味着我国高端激光装备依赖进口、核心技术受制于国外的历史正式宣告结束
美国白宫称财长盖特纳并未决定近期辞职  
[2011年08月05日]
美国白宫发言人杰伊·卡尼4日说，财政部长蒂莫西·盖特纳并未决定近期是否辞职
公安机关破获一批涉嫌非法网络公关案件  
[2011年08月04日]
全国公安机关删除清理了大量非法网络公关信息，查处了一大批非法网络公关网站，破获多起非法网络公关案件，有效净化了网络环境
湖南三分之二县区遭旱灾  
[2011年08月04日]
湖南有三分之二的县市区受旱灾，有64万人、45万头大牲畜因旱饮水困难
市场表现疲弱　大宗商品普遍下挫  
[2011年08月04日]
受国际市场影响，国内大宗商品市场继续下挫，工业类商品和农产品普遍表现疲弱，近全线下挫收跌，三市仅黄金、焦炭、白糖微幅上涨收红，带动了跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌
发改委：不存在食用油限价令  
[2011年08月04日]
食用油属于市场调节价格商品，由企业自主定价，并无“限价令”一说，更谈不上批准涨价申请
我国完成科学基金资助与管理绩效国际评估  
[2011年08月04日]
在国家自然科学基金委员会（ＮＳＦＣ）成立25周年之际，我国迄今为止规模最大的综合性科技绩效评估——科学基金资助与管理绩效国际评估顺利完成
日立与三菱重工合并磋商基本达成一致  
[2011年08月04日]
日立公司和三菱重工业公司就经营合并开始磋商并基本达成一致，并计划于2013年春季成立新公司
7月下旬以来全国香蕉价格止跌企稳  
[2011年08月04日]
7月下旬以来，全国香蕉价格结束5月以来的持续下跌走势，呈现企稳迹象
今年二季度约1/4基金出现净申购  
[2011年08月04日]
海通证券最新发布的基金二季度研究报告显示，789只基金中有约25%出现净申购，有6只基金的净申购比例超过了100%
入世十年中国主动起诉8起案件，被诉13起  
[2011年08月04日]
中国加入世界贸易组织近十年来，主动向世贸组织起诉8起案件，被诉13起案件
日本政府拟放宽限电令  
[2011年08月04日]
为了保证受灾地区生产活动不受影响，日本政府正在着手放宽自大地震之后实施的限电令
2011年地方政府债券（三期）8日起上市交易   
[2011年08月04日]
2011年地方政府债券（三期）将于2011年8月8日在上证所上市交易
专家：下半年食用油价格大幅上涨可能性不大  
[2011年08月04日]
一些知名品牌的食用油涨价消息属实，但未来几个月食用油价格大幅上涨的可能性不大
数据显示我国大部分小额贷款公司盈利  
[2011年08月04日]
截止到6月末，全国大部分小额贷款公司实现了盈利，只有356家亏损，占全国小额贷款公司总数的10.58%
北京GDP排名的两个“第一”折射什么?  
[2011年08月04日]
　　北京市今年上半年ＧＤＰ增长8%，增速在全国各省区市排倒数第一。而中国科学院《中国科学发展报告2011》首次发布的相关排名显示，北京ＧＤＰ质量在全国各省区市排第一。增速倒数第一，发展质量第一
应对强台风“梅花”国家救灾预警响应紧急启动  
[2011年08月04日]
重庆电网采取八项举措缩小“三个差距”  
[2011年08月04日]
国家电网重庆市电力公司4日在驻渝央企中率先出台8项举措，致力于城乡电网一体化、电力服务均等化和爱心帮扶常态化，缩小地区、城乡和贫富等“三个差距”。
三峡地下电站顺利完成今年3台机组投产计划  
[2011年08月04日]
三峡地下电站第三台发电机组在完成调试及试运行后，日前正式并网运行。这标志着三峡地下电站顺利完成今年投产3台机组的计划。三峡70万千瓦发电机组数量达到29台，三峡和葛洲坝枢纽总装机容量扩充至2317.7万千瓦
印尼坠毁直升机上乘客全部遇难  
[2011年08月04日]
印度尼西亚搜救队官员4日说，3日在北苏拉威西省山区坠毁的直升机上的10名乘客已确认全部遇难，遗体被送往附近城市
福建今年保障房项目８月底全部开工   
[2011年08月04日]
日前召开的福建省推进保障性安居工程建设电视电话会议提出，福建各地要确保今年项目8月底全部开工，确保全面完成今年建设任务
俄上半年轿车进口量同比增长八成   
[2011年08月04日]
今年上半年，俄罗斯共进口轿车45.359万辆，与去年同期的25.118万辆相比增长80.6%
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