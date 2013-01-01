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12月18日 15:24
【金融】北京总部基地金融港启动
12月18日 15:22
【金融】18日台北股市涨46点
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【海外】菲沉船事故死亡数升至45人
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【政经】台北法院开审陈水扁释放更裁案
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【政经】纪念党的十一届三中全会召开30周年大会举行
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【政经】曾荫权发文纪念改革开放30周年
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【产业】11月进口轿车价格继续走低
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【产业】联想放弃收购巴西Positivo
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【金融】法国巴黎银行报亏16亿欧元
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【产业】西安今起发放个人购房补贴
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【金融】17日回购利率跌破1%
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【金融】日经股指早盘涨0.86%
12月18日 11:59
【金融】沪深两市早盘收跌
12月18日 10:46
【海外】美药管局抬高糖尿病新药审批门槛
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【金融】麦道夫欺诈案牵连法国基金
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【产业】克莱斯勒30家工厂将停产一个月
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【产业】汽配商法雷奥裁员5000人
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【政经】湖南涟源发生煤与瓦斯突发事故
12月18日 09:59
【海外】欧盟放宽成员国企业补贴政策
12月18日 09:51
【金融】沪深两市小幅高开
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【金融】人民币汇率继续上行
12月18日 08:48
【产业】互联网网民人数达2.9亿
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【政经】索马里议长欢迎中国派军舰赴索海域护航
12月18日 08:45
【政经】广州实际利用外资保持两位数增长
12月18日 08:45
【政经】遭海盗袭击的中国货轮成功脱险
12月18日 08:43
【海外】印度向也门移交海盗嫌疑人
12月18日 08:42
【海外】奥巴马提名农业、内政部长人选
12月18日 08:41
【海外】俄将装备能突破任何反导系统导弹
12月18日 08:40
【海外】索马里过渡议会启动弹劾总统议程
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【金融】18日日经股指小幅上涨
[2008年12月18日]
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[2008年12月18日]
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