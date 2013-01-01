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    【海外】柬埔寨政府下令扑杀禽流感疫区家禽  
    [2008年12月18日]
    【海外】土耳其将继续打击库尔德工人党武装  
    [2008年12月18日]
    【海外】潘基文谈明年考验  
    [2008年12月18日]
    【海外】第三轮格鲁吉亚问题国际会议召开  
    [2008年12月18日]
    【产业】欧佩克主席称有可能进一步减产  
    [2008年12月18日]
    【产业】欧佩克削减日均产量220万桶  
    [2008年12月18日]
    【产业】国际油价暴跌8%  
    [2008年12月18日]
    【金融】纽约黄金期货涨3.1%  
    [2008年12月18日]
    【金融】纽约汇市美元汇率延续跌势  
    [2008年12月18日]
    【金融】伦敦股市微幅收高  
    [2008年12月18日]
    【金融】纽约股市三大股指均收低  
    [2008年12月18日]
    【政经】宝鸡市区逐步恢复供水  
    [2008年12月17日]
    【海外】欧元区通胀率降至14个月来最低  
    [2008年12月17日]
    【政经】台首批直航货轮抵达厦门  
    [2008年12月17日]
    【政经】国务院部署促进房地产健康发展措施  
    [2008年12月17日]
    【政经】胡锦涛会见安哥拉总统  
    [2008年12月17日]
    【海外】俄将减少原油出口以应对油价下跌  
    [2008年12月17日]
    【海外】美将在日再次部署F-22战机  
    [2008年12月17日]
    【政经】元旦起关税税则将进一步调整  
    [2008年12月17日]
    【海外】欧洲议会批准能源气候计划  
    [2008年12月17日]
    【政经】台高院撤销解除陈水扁羁押裁定  
    [2008年12月17日]
    【政经】财政部发行第二十六期记账式国债  
    [2008年12月17日]
    【政经】《廉租住房建设贷款管理办法》颁布  
    [2008年12月17日]
    【海外】澳驻伊部队明年7月前撤离  
    [2008年12月17日]
    【政经】南极内陆建站队员18日出发  
    [2008年12月17日]
    【政经】吴邦国会见塞议长  
    [2008年12月17日]
    【金融】17日亚太股市多数上扬  
    [2008年12月17日]
    【政经】吴定富签署保监会信息公开办法  
    [2008年12月17日]
    【政经】李克强会见亚国民会议主席  
    [2008年12月17日]
    【政经】王家瑞会见越南客人  
    [2008年12月17日]
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