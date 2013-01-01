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    【政经】武汉经适房首现滞销  
    [2008年12月17日]
    【政经】北海房市交易量跳水  
    [2008年12月17日]
    【海外】巴格达炸弹袭击18人死亡  
    [2008年12月17日]
    【政经】潍坊关停所有烟花爆竹生产  
    [2008年12月17日]
    【产业】珠海集装箱码头试运行  
    [2008年12月17日]
    【海外】阿披实出任泰国总理  
    [2008年12月17日]
    【政经】中国因台风死亡人数减八成  
    [2008年12月17日]
    【海外】欧佩克第151次部长级特别会议开幕  
    [2008年12月17日]
    【政经】王岐山会见金融稳定论坛主席  
    [2008年12月17日]
    【政经】喀什暴力恐怖袭警案一审宣判  
    [2008年12月17日]
    【金融】17日国内金银价全线上涨  
    [2008年12月17日]
    【金融】17日恒指涨330点  
    [2008年12月17日]
    【海外】英首相布朗突访伊拉克  
    [2008年12月17日]
    【海外】印度东北部暴发禽流感  
    [2008年12月17日]
    【政经】进出口关税税则将进一步调整  
    [2008年12月17日]
    【政经】安徽明年开建三条铁路  
    [2008年12月17日]
    【政经】保障性住房建设中央补助投资下达  
    [2008年12月17日]
    【政经】中国首家空港型保税区在京奠基  
    [2008年12月17日]
    【政经】浙工程招标引入“行贿犯罪档案查询”制度  
    [2008年12月17日]
    【政经】豫公职人员入股煤矿一律免职  
    [2008年12月17日]
    【金融】17日沪深股市保持红盘  
    [2008年12月17日]
    【金融】17日国内黄金期货价普涨  
    [2008年12月17日]
    【金融】17日沪深B股双双上行  
    [2008年12月17日]
    【金融】17日认购权证跌多升少  
    [2008年12月17日]
    【金融】17日中小板指上涨1.49%  
    [2008年12月17日]
    【海外】危机将使巴西经济增速放缓  
    [2008年12月17日]
    【海外】报告预计沙特石油收入锐减  
    [2008年12月17日]
    【政经】海南省财政厅一处长受贿一审被判十年  
    [2008年12月17日]
    【产业】武九铁路启动电气化改造工程  
    [2008年12月17日]
    【海外】拉美区全球化程度进一步提高  
    [2008年12月17日]
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