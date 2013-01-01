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    【产业】中石化与厄瓜多尔石油公司签署石油工程服务合同  
    [2008年12月17日]
    【金融】17日台北股市涨31点  
    [2008年12月17日]
    【金融】韩国股市小幅收升  
    [2008年12月17日]
    【金融】日经指数收盘微涨  
    [2008年12月17日]
    【海外】奥运金戒指奖颁发  
    [2008年12月17日]
    【政经】最高法规范民诉举证时限  
    [2008年12月17日]
    【产业】英国皇家邮政面临拆分  
    [2008年12月17日]
    【海外】联合国尼日尔事务特使失踪  
    [2008年12月17日]
    【海外】金正日视察朝北部地区  
    [2008年12月17日]
    【金融】东交所上市企业连续两年减少  
    [2008年12月17日]
    【海外】俄今年国家采购粮食500万吨  
    [2008年12月17日]
    【海外】俄前十一月工业生产环比大降  
    [2008年12月17日]
    【海外】索马里海盗再劫两船  
    [2008年12月17日]
    【海外】古巴正式加入里约集团  
    [2008年12月17日]
    【政经】今年全国非法集资立案1416起  
    [2008年12月17日]
    【金融】沪深早盘上涨均超1%  
    [2008年12月17日]
    【金融】港金管局下调贴现窗基本利率  
    [2008年12月17日]
    【海外】日家庭金融资产大幅缩水  
    [2008年12月17日]
    【产业】沃尔沃卡车将再减产  
    [2008年12月17日]
    【产业】前十一月山西焦炭等出口量降额升  
    [2008年12月17日]
    【金融】日经股指早盘涨1.06%  
    [2008年12月17日]
    【产业】广州今年出让住宅用地1.3平方公里  
    [2008年12月17日]
    【产业】丰田印度12月减产两成  
    [2008年12月17日]
    【海外】法国处罚操纵市场的钢铁企业  
    [2008年12月17日]
    【海外】巴西明年外国直接投资或减两成  
    [2008年12月17日]
    【政经】港会计师公会建议财政预算案  
    [2008年12月17日]
    【金融】港金管局五度向市场注资  
    [2008年12月17日]
    【政经】交通部督察新增100亿投资安排  
    [2008年12月17日]
    【政经】山东省税收收入出现负增长  
    [2008年12月17日]
    【金融】人民币汇率连续七日走高  
    [2008年12月17日]
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