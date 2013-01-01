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    【政经】大陆六家航空公司获准在台设办事处  
    [2008年12月17日]
    【产业】空客母公司将整合下属公司  
    [2008年12月17日]
    【海外】三菱商事成为永旺最大股东  
    [2008年12月17日]
    【金融】沪深两市早盘双双高开  
    [2008年12月17日]
    【海外】美11月CPI暴跌创纪录  
    [2008年12月17日]
    【海外】瑞典丹麦联合援助拉脱维亚  
    [2008年12月17日]
    【海外】国际财经快报  
    [2008年12月17日]
    【金融】美联储降息声明（全文）  
    [2008年12月17日]
    【海外】欧盟批准瑞典援助卡内基投行  
    [2008年12月17日]
    【海外】俄将救助1500家大企业  
    [2008年12月17日]
    【海外】南美洲国家联盟成立防务委员会  
    [2008年12月17日]
    【金融】纽约黄金期货继续小幅上涨  
    [2008年12月17日]
    【产业】国际油价继续小幅下挫  
    [2008年12月17日]
    【金融】16日伦敦股市微涨  
    [2008年12月17日]
    【政经】中国将派遣军舰赴索马里海域护航   
    [2008年12月17日]
    【海外】土军战机再袭伊拉克北部  
    [2008年12月17日]
    【金融】纽约汇市美元全面下跌  
    [2008年12月17日]
    【海外】以色列旅游大巴翻落山谷25人死亡  
    [2008年12月17日]
    【海外】奥巴马提名邓肯担任教育部长  
    [2008年12月17日]
    【海外】以军事法庭判处巴立法委主席3年监禁  
    [2008年12月17日]
    【海外】斯政府军和猛虎组织激战500多人伤亡   
    [2008年12月17日]
    【海外】欧洲议会通过“欧6”排放标准  
    [2008年12月17日]
    【海外】伊要求除美军外的外国军队明年7月底前撤出  
    [2008年12月17日]
    【海外】菲律宾渡船事故30人死亡  
    [2008年12月17日]
    【海外】马来西亚今年98人死于登革热者  
    [2008年12月17日]
    【金融】纽约股市大涨  
    [2008年12月17日]
    【金融】美联储将利率降至历史最低点   
    [2008年12月17日]
    【海外】欧元区三季度就业人数下降0.1%  
    [2008年12月16日]
    【政经】首个内陆保税港区在重庆设立  
    [2008年12月16日]
    【政经】亚太空间合作组织在京成立  
    [2008年12月16日]
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