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    【政经】致公党十三届二中全会在京举行  
    [2008年12月16日]
    【政经】宝鸡第11次爆管致城区再次停水  
    [2008年12月16日]
    【海外】东盟签署自由贸易新协议  
    [2008年12月16日]
    【政经】张家港保税港区获批成立  
    [2008年12月16日]
    【政经】16日亚太股市多数上涨  
    [2008年12月16日]
    【政经】李长春在中版集团调研时讲话  
    [2008年12月16日]
    【政经】贺国强会见俄监察署代表团  
    [2008年12月16日]
    【政经】深交所再次增发“08西城投”债券  
    [2008年12月16日]
    【政经】国资委要求央企上报投资情况  
    [2008年12月16日]
    【政经】梁光烈会见巴参联会主席  
    [2008年12月16日]
    【政经】前11个月全国火灾11.9万起  
    [2008年12月16日]
    【政经】上海两岸直航包机17日首航  
    [2008年12月16日]
    【政经】内地与港澳举行禽流感联合演练  
    [2008年12月16日]
    【政经】商务部就争端案上诉报告发表谈话  
    [2008年12月16日]
    【政经】上海首批廉租房完成选房  
    [2008年12月16日]
    【政经】甘肃麒麟寺水电站并网发电  
    [2008年12月16日]
    【政经】阳江核电站正式开工  
    [2008年12月16日]
    【政经】李克强会见世行行长佐利克  
    [2008年12月16日]
    【产业】普华永道：中国并购交易下降47%  
    [2008年12月16日]
    【政经】温家宝会见世行行长佐利克  
    [2008年12月16日]
    【政经】习近平会见巴基斯坦参联会主席  
    [2008年12月16日]
    【政经】李克强将出访印尼、埃及和科威特  
    [2008年12月16日]
    【海外】索马里总统任命新总理  
    [2008年12月16日]
    【政经】食用农产品价格小幅上涨 生产资料价格继续回落  
    [2008年12月16日]
    【产业】铜价振荡下滑 短期弱势难改  
    [2008年12月16日]
    【产业】商务部就汽车零部件WTO争端案发表谈话  
    [2008年12月16日]
    【金融】16日恒指微涨83点  
    [2008年12月16日]
    【政经】专家称诱导多功能干细胞是否癌变与培养方法有关  
    [2008年12月16日]
    【政经】今年黄河上游来水偏枯  
    [2008年12月16日]
    【金融】平安人寿获母公司增资200亿元  
    [2008年12月16日]
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