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    【海外】东盟宪章正式生效  
    [2008年12月16日]
    【政经】第六次中美战略对话举行  
    [2008年12月16日]
    【金融】沪指早盘逼近1900点  
    [2008年12月16日]
    【金融】东京股市早盘微跌  
    [2008年12月16日]
    【海外】奥巴马通过选举人团投票  
    [2008年12月16日]
    【海外】欧盟建议加强患者安全  
    [2008年12月16日]
    【海外】埃及一名少女死于禽流感  
    [2008年12月16日]
    【海外】美敦促朝接受核验证议定书  
    [2008年12月16日]
    【产业】伊莱克斯将裁员3000人  
    [2008年12月16日]
    【金融】欧洲央行认为金融风险继续恶化  
    [2008年12月16日]
    【海外】德政府或大幅下调明年增长预期  
    [2008年12月16日]
    【海外】肯尼亚咖啡茶叶将实行原产地标识  
    [2008年12月16日]
    【海外】萨科齐敦促汽车业救助新方案  
    [2008年12月16日]
    【海外】尼日利亚启动天然气总体规划  
    [2008年12月16日]
    【产业】荷兰帝斯曼将裁员5%  
    [2008年12月16日]
    【政经】港逾千家企业承诺不裁员  
    [2008年12月16日]
    【海外】西非天然气管道重新试运行  
    [2008年12月16日]
    【海外】中东问题有关四方举行会谈  
    [2008年12月16日]
    【产业】东芝将停产休假消化库存  
    [2008年12月16日]
    【产业】西门子10亿欧元了结弊案  
    [2008年12月16日]
    【金融】人民币汇率继续小幅上行  
    [2008年12月16日]
    【金融】国家开发银行股份有限公司挂牌  
    [2008年12月16日]
    【产业】大众出售巴西卡车客车业务  
    [2008年12月16日]
    【金融】法三家银行涉及麦道夫欺诈案  
    [2008年12月16日]
    【海外】阿根廷宣布公共投资具体方案  
    [2008年12月16日]
    【金融】沪深两市开盘微跌  
    [2008年12月16日]
    【海外】奥巴马宣布能源环境团队名单  
    [2008年12月16日]
    【海外】津巴布韦霍乱已死亡978人  
    [2008年12月16日]
    【金融】15日纽约黄金期货小幅上涨  
    [2008年12月16日]
    【产业】15日纽约油价下跌  
    [2008年12月16日]
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