- 超强台风“梅花”逼近浙江
- [2011年08月03日]
今年第9号超强台风“梅花”3日14时位于北纬24.2度、东经132.0度的西北太平洋洋面上，预计未来将以每小时15公里左右的速度向西偏北方向移动，强度继续缓慢增强，不排除72小时后在我国浙江沿海登陆的可能性
- 诺贝尔奖得主受聘南京大学
- [2011年08月03日]
南京大学成功引进了2004年诺贝尔化学奖得主——以色列科学家阿龙·切哈诺沃教授，担任化学与生物医药科学研究所所长
- “地王”风光不再 土地频频流拍
- [2011年08月03日]
随着房地产调控的逐渐深入，往日风光无限的土地市场正逐渐进入“寒冬”。与2009年不断涌现的“地王”形成鲜明对比的是，2011年前7个月，土地流标、流拍成为市场的主题词
- 广西行政机关厉行节电气温30℃以上方可开空调
- [2011年08月03日]
广西壮族自治区政府办公厅近日发布通知，要求各级行政机关和事业单位以身作则，做好节约用电工作，控制不合理用电措施，规定办公室在日最高气温30℃以上方使用空调
- 大宗商品普遍疲弱 主要上市商品大多收跌
- [2011年08月03日]
3日，受国际市场带动，国内大宗商品市场普遍疲弱，包括铜、铅等工业类商品近全线下跌，三市仅期铝、黄金涨逾1%，金融属性较弱的农产品类商品也表现疲软，推动跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌
- “股市黑嘴”汪建中一审被判7年
- [2011年08月03日]
被称为“股市黑嘴”的原北京首放投资顾问有限公司法定代表人汪建中，被法院一审以操纵证券市场罪判处有期徒刑7年，罚金1.25亿余元
- 信用卡、存贷款仍为上海银行业投诉热点
- [2011年08月03日]
上海银监局二季度受理各类银行业客户投诉咨询事项1276件，环比下降4.9个百分点，但投诉热点依然集中在信用卡、代理保险、存贷款、银行收费等方面
- 陕西出台管理办法为保障性住房建设立规
- [2011年08月03日]
为解决保障性住房建设“无法可依”导致违规现象屡有发生的问题，陕西省日前出台了专门的保障性住房管理办法，对全省保障性住房的规划、建设、分配、退出、运营和监督等作出了明确规定，力求以此推动保障性住房建设和管理进一步走向规
- 雪花啤酒收购西湖啤酒外资股权
- [2011年08月03日]
雪花啤酒２日以２．７亿元人民币收购杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司５５％股权，此次收购加上其去年底收购的４５％股权，华润雪花已实现全资控股西湖啤酒
- 蓬莱溢油清理尚在收尾 声纳探测已完成逾70%
- [2011年08月03日]
溢油清理收尾工作仍在继续进行，包括在Ｃ平台实施潜水作业，清除残留在海底的油基泥浆等。为了检测海底地质情况，蓬莱19-3油田声纳探测也正在继续进行，目前已经完成逾70%
- 东方航空云南有限公司正式运行
- [2011年08月03日]
由东方航空公司与云南省共同投资组建的合资公司正式成立并颁证运行，自此中国东方航空股份有限公司云南分公司正式更名为东方航空云南有限公司，成为政企合作现代企业制度下自主经营、自负盈亏、自担风险的航空实体
- 47户中央企业获国资委业绩考核A级
- [2011年08月03日]
务院国资委3日公布了2010年度中央企业业绩考核结果，纳入国资委考核范围的121户中央企业中，有47户考核为最优的Ａ级，比上一年度增加9家；有2户中央企业被评为Ｄ级，比上一年度减少2户
- 巴克莱银行上半年利润下降33%
- [2011年08月03日]
英国巴克莱银行2日公布上半年业绩显示，今年前6个月，该银行税前利润同比减少33%至26.4亿英镑（约合42.93亿美元），主要原因是投行业务利润减少以及赔偿保险业务的拨备支出增加
- 湖北宜昌遭雷暴雨袭击10万多人受灾实
- [2011年08月02日]
7月31日至8月1日，宜昌普降中到大雨，局部地区暴雨。全市5个县市区13个乡镇10.79万人受灾，紧急转移安置1134人，农作物受灾面积14.59千公顷，倒塌房屋36间
- 澳大利亚央行继续维持基准利率不变
- [2011年08月02日]
澳大利亚中央银行2日召开月度货币政策会议，决定继续维持现行4.75%的基准利率不变。这是澳大利亚央行今年以来第七次作出维持利率不变的决定
- 工业品近全线下挫 大宗商品表现分化
- [2011年08月02日]
）2日，国内商品期货上市品种表现分化，工业品与农产品收盘涨跌不一，以上海期货交易所沪铅期货为首的工业类商品近全线下挫；而农产品相对较为强势，尾盘大多数上市商品小幅上涨收红
- 国务院三峡办公布“三公”经费财政拨款情况
- [2011年08月02日]
2010年国务院三峡办使用财政拨款开支的“三公”经费实际发生额为280.70万元，其中使用当年财政拨款217.84万元，以前年度财政拨款结转结余资金62.86万元。因公出国（境）支出141.46万元；公务用车购置及运行支出122.31万元；公务接待支出16.93万元
- 凯雷斥1.37亿美元入资海尔电器将获9%股份
- [2011年08月02日]
全球知名私募股权投资基金凯雷投资集团2日称，将向香港联交所上市公司海尔电器集团有限公司投资约1.37亿美元，加上在该公司的其他投资，凯雷将获得持有占该公司股份约9%的证券权益
- 大型电动公交车充换电站在青岛投运
- [2011年08月02日]
刚刚投入运营的青岛薛家岛电动汽车智能充换电站，是功能全、规模大、服务能力强的电动公交车充换电站，也是集公交车充换电、乘用车电池集中充电、配送以及储能应用于一体的电动汽车充换电站，可同时为120辆公交车电池充电，集中充电站可同时为360辆乘用车电池充电
- 海尔意向收购三洋电机家用电器业务
- [2011年08月02日]
海尔日前与日本三洋电机株式会社就海尔意向收购三洋电机在日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的洗衣机、冰箱及其他家用电器业务签署备忘录
- 颂萨·革素拉暖当选泰国国会主席
- [2011年08月02日]
泰国第二十四届国会下议院第一次会议选举颂萨·革素拉暖为国会下议院议长暨国会主席，乍龙·占哥蒙及威素·差纳伦为副议长
- 新华铁矿石价格指数环比上升1个单位至183
- [2011年08月02日]
截至8月1日，中国港口铁矿石库存（沿海25港口）为9699万吨，比上周增加131万吨，环比增长1.37%。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为183，上升1个单位；58%品位的铁矿石价格指数为151，上升1个单位
- 浙江上半年房地产投资同比增长47.1%
- [2011年08月02日]
浙江省统计局公布的数据显示，今年上半年，浙江省房地产开发投资为1857亿元，比2010年同期增长47.1%。增速分别比上年同期、上年全年、今年一季度提高12.5个、12.7个和3.8个百分点
- 西藏尼玛发生5.1级地震
- [2011年08月02日]
8月2日晨，西藏自治区尼玛县发生5.1级地震。来自西藏自治区地震局的消息称，地震发生时尼玛县县城没有震感，截至目前，尚未接到人员伤亡和财产损失报告