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    【产业】11月工业增速回落至5.4%  
    [2008年12月15日]
    【金融】S*ST物业股改方案被否  
    [2008年12月15日]
    【金融】人民币汇率继续小幅上行  
    [2008年12月15日]
    【产业】日银短观指数30多年最大跌幅  
    [2008年12月15日]
    【金融】沪深股市开盘上涨  
    [2008年12月15日]
    【政经】2009年硕士研究生招生增加5%  
    [2008年12月15日]
    【金融】港六成投资者危机中亏损  
    [2008年12月15日]
    【产业】香港国际机场客货运量连续四月下跌  
    [2008年12月15日]
    【政经】两岸今起“大三通”  
    [2008年12月15日]
    【政经】两岸双向空中直航正式开通  
    [2008年12月15日]
    【海外】约旦和黎巴嫩敦促全面执行安理会决议  
    [2008年12月15日]
    【海外】埃及重大交通事故死亡57人  
    [2008年12月15日]
    【海外】罗两大政治力量组建联合政府  
    [2008年12月15日]
    【海外】法国中部持续降雪近10万户家庭断电  
    [2008年12月15日]
    【海外】委内瑞拉与古巴签署多项合作协议   
    [2008年12月15日]
    【海外】土库曼斯坦议会选举投票结束  
    [2008年12月15日]
    【海外】伊朗建议欧佩克再减产原油  
    [2008年12月15日]
    【海外】布什突访伊拉克  
    [2008年12月15日]
    【政经】嘉绍跨江公路通道工程开工  
    [2008年12月14日]
    【政经】海南“冬交会”落幕  
    [2008年12月14日]
    【政经】猪肉价格上涨城市减少  
    [2008年12月14日]
    【政经】泰游客西双版纳交通事故受伤  
    [2008年12月14日]
    【政经】西藏林芝发生森林火灾  
    [2008年12月14日]
    【产业】一汽大众和上海大众表示不会停产  
    [2008年12月14日]
    【政经】胡锦涛到辽宁考察工作  
    [2008年12月14日]
    【金融】平安人寿资本金增至238亿  
    [2008年12月14日]
    【政经】上海世博配套水厂结构完成  
    [2008年12月14日]
    【海外】索马里总统解除总理职务  
    [2008年12月14日]
    【产业】食品工业年销售将达四万亿  
    [2008年12月14日]
    【产业】西安煤矿机械2.3亿扩大产能  
    [2008年12月14日]
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