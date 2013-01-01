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    【海外】法国欧盟事务国务秘书易人  
    [2008年12月13日]
    【海外】北约完成打击索马里海盗军事行动  
    [2008年12月13日]
    【海外】布什将通过其他途径救援美国汽车业  
    [2008年12月13日]
    【海外】欧盟峰会就三大焦点问题达成一致  
    [2008年12月13日]
    【政经】香港立法会通过1000亿元特别信贷保证计划  
    [2008年12月13日]
    【政经】中美在京举行中亚、南亚事务磋商  
    [2008年12月13日]
    【产业】3TNet正式启动大规模应用建设  
    [2008年12月12日]
    【政经】第五批禁止出口货物目录公布  
    [2008年12月12日]
    【产业】中钢否认巨亏传闻  
    [2008年12月12日]
    【金融】港金管局向市场注资31亿港币  
    [2008年12月12日]
    【政经】陈水扁弊案首批侦结  
    [2008年12月12日]
    【海外】欧盟经济刺激计划达成一致  
    [2008年12月12日]
    【政经】商务部简化外商投资行政许可  
    [2008年12月12日]
    【海外】日宣布23万亿日元刺激经济计划  
    [2008年12月12日]
    【金融】亚太主要股市多数下跌  
    [2008年12月12日]
    【金融】2008年记账式（二十五期）国债发行  
    [2008年12月12日]
    【政经】六方会谈走势不明  
    [2008年12月12日]
    【产业】12月15日两岸全面直接通邮  
    [2008年12月12日]
    【金融】日众议院通过金融机能强化法修正案  
    [2008年12月12日]
    【金融】日政府将购买企业商业票据纾困  
    [2008年12月12日]
    【金融】信托公司信托专用债券账户相关公告发布  
    [2008年12月12日]
    【金融】港恒生指数跌5.5%  
    [2008年12月12日]
    【政经】消费增速连续九月保持20%以上  
    [2008年12月12日]
    【政经】国有控股上市公司股权激励相关通知发布  
    [2008年12月12日]
    【产业】塔里木油田油气产量超2000万吨  
    [2008年12月12日]
    【金融】认购权证5升11跌  
    [2008年12月12日]
    【金融】国内黄金期货价大面积下跌  
    [2008年12月12日]
    【金融】人民币对美元汇率连续四日上行  
    [2008年12月12日]
    【金融】中小板指数跌4.58%  
    [2008年12月12日]
    【金融】沪深两市B股跌幅均超4%  
    [2008年12月12日]
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