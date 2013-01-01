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【海外】法国欧盟事务国务秘书易人
12月13日 09:57
【海外】北约完成打击索马里海盗军事行动
12月13日 09:55
【海外】布什将通过其他途径救援美国汽车业
12月13日 09:53
【海外】欧盟峰会就三大焦点问题达成一致
12月13日 09:51
【政经】香港立法会通过1000亿元特别信贷保证计划
12月13日 09:50
【政经】中美在京举行中亚、南亚事务磋商
12月12日 21:18
【产业】3TNet正式启动大规模应用建设
12月12日 21:17
【政经】第五批禁止出口货物目录公布
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【产业】中钢否认巨亏传闻
12月12日 20:53
【金融】港金管局向市场注资31亿港币
12月12日 20:45
【政经】陈水扁弊案首批侦结
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【海外】欧盟经济刺激计划达成一致
12月12日 20:24
【政经】商务部简化外商投资行政许可
12月12日 20:24
【海外】日宣布23万亿日元刺激经济计划
12月12日 20:07
【金融】亚太主要股市多数下跌
12月12日 19:46
【金融】2008年记账式（二十五期）国债发行
12月12日 19:45
【政经】六方会谈走势不明
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【产业】12月15日两岸全面直接通邮
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【金融】日众议院通过金融机能强化法修正案
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【金融】日政府将购买企业商业票据纾困
12月12日 18:14
【金融】信托公司信托专用债券账户相关公告发布
12月12日 17:57
【金融】港恒生指数跌5.5%
12月12日 17:18
【政经】消费增速连续九月保持20%以上
12月12日 17:13
【政经】国有控股上市公司股权激励相关通知发布
12月12日 17:06
【产业】塔里木油田油气产量超2000万吨
12月12日 16:50
【金融】认购权证5升11跌
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【金融】国内黄金期货价大面积下跌
12月12日 16:37
【金融】人民币对美元汇率连续四日上行
12月12日 16:32
【金融】中小板指数跌4.58%
12月12日 16:29
【金融】沪深两市B股跌幅均超4%
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【海外】法国欧盟事务国务秘书易人
[2008年12月13日]
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[2008年12月13日]
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