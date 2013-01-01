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【金融】沪深两市跌幅均超3%
12月12日 15:55
【金融】中韩签署双边本币互换框架协议
12月12日 15:39
【海外】澳公布47亿澳元投资方案
12月12日 15:33
【金融】亚洲股市因美重挫
12月12日 15:27
【政经】高管股权激励收益占比薪酬上限确定
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【产业】野生药材资源匮乏
12月12日 15:01
【金融】台北股市跌174点
12月12日 14:49
【金融】台湾大幅降息0.75个百分点
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【金融】港金融业收益下跌27%
12月12日 13:26
【海外】工资谈判致美汽车业救援方案被否
12月12日 13:21
【政经】六方会谈五大新题待解
12月12日 13:11
【政经】李毅中：燃油税有利于私人买车
12月12日 12:59
【产业】李毅中：钢铁行业是技术改造支持重点
12月12日 12:48
【金融】香港恒生指数盘中大跌逾千点
12月12日 12:38
【海外】美参议院否决汽车业救援方案
12月12日 11:57
【政经】宁夏地下水资源不足30亿立方米
12月12日 11:49
【金融】台调降定存单申购利率
12月12日 11:43
【金融】早盘沪深两市双跌
12月12日 11:21
【金融】多家*ST公司面临暂停上市
12月12日 11:07
【海外】巴西减税应对危机
12月12日 11:03
【政经】社会消费品零售总额增幅继续回落
12月12日 10:46
【政经】温家宝将赴中日韩领导人会议
12月12日 10:31
【海外】德经济未来两年持续收缩
12月12日 10:30
【海外】欧盟经常项目逆差同比上升
12月12日 10:30
【海外】瑞士进入申根区
12月12日 10:13
【海外】哈议会批准中亚无核武器区条约
12月12日 10:12
【金融】法兴业银行无洗钱责任
12月12日 10:12
【金融】纽商所黄金期货继续上扬
12月12日 10:00
【金融】11日纽约汇市美元下跌
12月12日 09:51
【产业】国际油价飙升至每桶47美元
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【金融】沪深两市跌幅均超3%
[2008年12月12日]
【金融】中韩签署双边本币互换框架协议
[2008年12月12日]
【海外】澳公布47亿澳元投资方案
[2008年12月12日]
【金融】亚洲股市因美重挫
[2008年12月12日]
【政经】高管股权激励收益占比薪酬上限确定
[2008年12月12日]
【产业】野生药材资源匮乏
[2008年12月12日]
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