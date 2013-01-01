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【政经】福建五年41个高速公路建设项目
12月11日 18:12
【金融】11日黄金期货价格全线上扬
12月11日 18:12
【产业】11日国内金银价全线上涨
12月11日 18:11
【产业】前十月全国产金223.087吨
12月11日 17:37
【政经】11月CPI涨2.4%
12月11日 17:28
【金融】认购权证全部报跌
12月11日 17:28
【金融】两市B股跌幅均超1%
12月11日 17:27
【金融】上证综指跌2.28%
12月11日 17:26
【政经】2009年农机具购置补贴100亿
12月11日 16:33
【金融】攀钢钢钒九成权证已行权
12月11日 16:31
【金融】台北股市小跌3点
12月11日 16:31
【金融】中小板指数跌3.52%
12月11日 16:30
【金融】11日东京股市收盘微涨
12月11日 14:57
【产业】家电下乡产品最高限价确定
12月11日 14:49
【政经】扁弊案首批四大案望12日结案
12月11日 14:28
【政经】曾荫权将前往北京述职
12月11日 14:21
【海外】东欧纷纷查禁二恶英污染猪肉
12月11日 13:51
【海外】亚行促发展中经济体拉动内需
12月11日 13:01
【海外】法称欧盟通过能源气候一揽子计划困难重重
12月11日 12:38
【海外】韩国央行下调基准利率至3%
12月11日 12:35
【政经】青川5级余震已造成2人死亡
12月11日 11:43
【金融】11日早盘沪深涨跌互现
12月11日 11:31
【金融】8日日经股指早盘跌0.8%
12月11日 11:20
【海外】荷兰央行预计荷经济明年衰退
12月11日 11:18
【海外】德国智库预测明年德经济下滑2%
12月11日 11:15
【海外】彭博社：明年美国GDP负增长1%
12月11日 11:12
【产业】美国国会通过援救汽车业方案
12月11日 11:10
【政经】亚洲开发银行：亚洲发展中国家经济增长率明年将降为5.8%
12月11日 10:58
【海外】比利时钻石贸易遭危机冲击
12月11日 10:54
【产业】三公司停牌筹划重大事项
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【政经】福建五年41个高速公路建设项目
[2008年12月11日]
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[2008年12月11日]
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