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    【产业】日本钢材订货量连降3月  
    [2008年12月11日]
    【产业】丰田销量今明两年将连续下降  
    [2008年12月11日]
    【产业】力拓将全球裁员1.4万人  
    [2008年12月11日]
    【海外】美国政府11月赤字创新高  
    [2008年12月11日]
    【海外】希腊将补偿骚乱中受损企业  
    [2008年12月11日]
    【产业】戴姆勒：卡车市场不景气或将持续到2010年  
    [2008年12月11日]
    【海外】俄前三季度GDP增长7.3%  
    [2008年12月11日]
    【海外】奥巴马承诺重塑美国国际形象  
    [2008年12月11日]
    【政经】美说未发现主要贸易伙伴操纵货币汇率  
    [2008年12月11日]
    【金融】人民币对美元汇率中间价连续三日小幅走高  
    [2008年12月11日]
    【金融】11日沪深股市双双低开  
    [2008年12月11日]
    【海外】奥巴马要求伊利诺伊州长辞职  
    [2008年12月11日]
    【海外】古巴要求美关闭关塔那摩监狱  
    [2008年12月11日]
    【海外】法外交部长称不能只考虑人权  
    [2008年12月11日]
    【海外】马来西亚释放一涉嫌“9·11”事件在押者  
    [2008年12月11日]
    【海外】孟加拉国将取消全国紧急状态  
    [2008年12月11日]
    【金融】刘明康强调做好五项工作  
    [2008年12月11日]
    【政经】哈批准《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》  
    [2008年12月11日]
    【海外】俄阿称需改革国际金融体系  
    [2008年12月11日]
    【政经】质检系统查封爱尔兰猪肉产品  
    [2008年12月11日]
    【金融】10日纽约股市振荡走高  
    [2008年12月11日]
    【金融】10日纽约汇市美元下跌  
    [2008年12月11日]
    【金融】10日伦敦股市微幅收低  
    [2008年12月11日]
    【产业】国际油价重回43美元之上  
    [2008年12月11日]
    【金融】10日纽约黄金期货涨4.5%  
    [2008年12月11日]
    【金融】DAX指数10日涨0.54%  
    [2008年12月11日]
    【金融】巴黎CAC40股指微涨0.68%  
    [2008年12月11日]
    【政经】台检方特侦组再度讯问陈水扁  
    [2008年12月11日]
    【海外】日本11月企业物价指数创最大跌幅  
    [2008年12月11日]
    【金融】欧盟批准奥地利政府金融救助计划  
    [2008年12月10日]
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