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    【政经】国务院任免国家工作人员  
    [2008年12月10日]
    【政经】中国食用农产品价格略有上扬  
    [2008年12月10日]
    【产业】山西焦煤和将发中期票据  
    [2008年12月10日]
    【金融】美短期国债发行贴现率创新低  
    [2008年12月10日]
    【海外】白宫和国会就援救汽车业达成原则一致  
    [2008年12月10日]
    【政经】世行预测全球经济增速大幅放慢  
    [2008年12月10日]
    【金融】日经指数早盘涨1.14%  
    [2008年12月10日]
    【海外】亚科卡称不应强迫汽车三巨头CEO下台  
    [2008年12月10日]
    【产业】前11月实际使用外资额涨26.29%  
    [2008年12月10日]
    【产业】11月工业品出厂价涨幅回落  
    [2008年12月10日]
    【产业】世行称明年油价在每桶75美元徘徊  
    [2008年12月10日]
    【海外】巴拒绝美在多哈回合贸易谈判中新提议  
    [2008年12月10日]
    【海外】美联储不愿救助美国汽车业  
    [2008年12月10日]
    【产业】奇瑞与克莱斯勒终止战略合作  
    [2008年12月10日]
    【海外】日本10月机械设备订单下降  
    [2008年12月10日]
    【海外】俄罗斯贸易顺差呈下降趋势  
    [2008年12月10日]
    【金融】人民币对美元汇率中间价小幅走高  
    [2008年12月10日]
    【产业】大众金融服务公司向德政府求救  
    [2008年12月10日]
    【海外】日本主要上市公司利润减三成  
    [2008年12月10日]
    【产业】美预计今明两年全球原油需求下降  
    [2008年12月10日]
    【金融】10日沪深股市双双低开  
    [2008年12月10日]
    【海外】阿根廷调低明年经济增长目标  
    [2008年12月10日]
    【海外】欧盟与加拿大草签航空协定  
    [2008年12月10日]
    【海外】美国伊利诺伊州州长获保释  
    [2008年12月10日]
    【海外】立陶宛新一届政府就职  
    [2008年12月10日]
    【金融】9日纽约黄金期货价小幅上涨  
    [2008年12月10日]
    【金融】9日纽约汇市美元回升  
    [2008年12月10日]
    【产业】9日国际油价下跌  
    [2008年12月10日]
    【金融】9日纽约股市回落  
    [2008年12月10日]
    【政经】中国呼吁加强联合国框架内多边反恐合作  
    [2008年12月10日]
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