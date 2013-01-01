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即时要闻
许小年：铁道部形成利益集团难以改革  《财经》综合报道
[2011年07月28日]
许小年表示，铁道部难以改革，是因为它已经形成了一个非常强大的利益集团，而中国改革真正的推动力量在民间
内地成为投资香港最大单一来源市场   
[2011年07月28日]
阿海珐集团因日本核泄漏事故损失惨重   
[2011年07月28日]
标致雪铁龙上半年业绩大幅增长  
[2011年07月28日]
部分航空公司8月1日起下调国际航线燃油附加费   
[2011年07月28日]
桑乐金、新开普29日将登陆创业板   
[2011年07月28日]
获利回吐推低27日纽约金价  
[2011年07月28日]
纽约股市连跌三日  
[2011年07月28日]
纽约汇市美元对主要货币反弹  
[2011年07月28日]
库存意外增加促使纽约油价下跌2.2%  
[2011年07月28日]
社科院学者抨击房产税违反三大法律  《财经》综合报道
[2011年07月27日]
学者认为：经济新政在目的上有它的合理性，但在方式上却有失合法性。
上半年银行间债券发行量同比减少23.7％   
[2011年07月27日]
中国人民银行7月27日发布的《2011年6月份金融市场运行状况》显示，上半年银行间债券市场累计发行债券3.8万亿元，同比减少23.7%
香港去年吸引外来直接投资跃居全球第三  
[2011年07月27日]
香港特区政府投资推广署27日表示，联合国的一份报告显示，香港2010年外来直接投资（ＦＤＩ）流入金额创下新高，达689亿美元，在全球排名中首次位列第三
“北大情”——回馈母校大型慈善晚会8月举行  《财经》综合报道
[2011年07月27日]
拍得款项归入北京大学教育基金会
中国利用亚行资金促进清洁能源产业发展  
[2011年07月27日]
我国充分利用亚洲开发银行资金，着力支持中国经济社会发展的薄弱环节，重点向清洁能源、环保等领域倾斜，将可持续发展的理念深入到经济活动的多个领域
上海建立国内最大功能性薄膜产业基地   
[2011年07月27日]
中国最大的功能性薄膜产业基地二期项目26日在上海金山正式开工。计划中总共25条生产线建成后，可年产扩散膜、棱镜膜、微透膜和复合膜7440万平方米，产能将位居世界前列，并打破功能性薄膜严重依赖进口的局面
西安首次公布统一格式商品房销售标价牌   
[2011年07月27日]
新闻出版总署：我国网络游戏用户达7千余万   
[2011年07月27日]
香港人北上置业数量锐减   
[2011年07月27日]
中小板挂牌公司将超600家  
[2011年07月27日]
四川路桥、冠农股份中期业绩大幅预增  
[2011年07月27日]
法国新房建设市场第二季度增长放缓  
[2011年07月27日]
法国住房部26日公布的数据显示，在今年第一季度实现快速复苏之后，法国新房建设市场在第二季度增速有所减缓
美债僵局刺激纽约金价26日继续上行  
[2011年07月27日]
担忧情绪导致纽约股市下跌  
[2011年07月27日]
国际油价26日上涨  
[2011年07月27日]
纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年07月27日]
伦敦基本金属期货价格26日普涨  
[2011年07月27日]
２６日国内现货金银价全线回调收跌  
[2011年07月26日]
26日，国内市场现货黄金各主要交易品种价格全线小幅下挫；而现货白银各主要交易品种价格亦未能延涨全线收跌
中美航线业务高达每条1亿至1.5亿美元   
[2011年07月26日]
世界上最大的航空运营商美国联合航空公司全球ＣＥＯ石志辉在此间表示，目前每一条中美航线年业务量都达1亿至1.5亿美元，中国必将超过日本成为美联航在亚洲最大的市场
中国首个电子产品指数综合平均价“出炉”  
[2011年07月26日]
中国·中关村电子信息产品指数26日推出国内首个以电子市场价格指数为基础编制的各品类电子产品指数综合平均价
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