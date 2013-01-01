- 上半年银行间债券发行量同比减少23.7％
- [2011年07月27日]
中国人民银行7月27日发布的《2011年6月份金融市场运行状况》显示，上半年银行间债券市场累计发行债券3.8万亿元，同比减少23.7%
- 香港去年吸引外来直接投资跃居全球第三
- [2011年07月27日]
香港特区政府投资推广署27日表示，联合国的一份报告显示，香港2010年外来直接投资（ＦＤＩ）流入金额创下新高，达689亿美元，在全球排名中首次位列第三
- 中国利用亚行资金促进清洁能源产业发展
- [2011年07月27日]
我国充分利用亚洲开发银行资金，着力支持中国经济社会发展的薄弱环节，重点向清洁能源、环保等领域倾斜，将可持续发展的理念深入到经济活动的多个领域
- 上海建立国内最大功能性薄膜产业基地
- [2011年07月27日]
中国最大的功能性薄膜产业基地二期项目26日在上海金山正式开工。计划中总共25条生产线建成后，可年产扩散膜、棱镜膜、微透膜和复合膜7440万平方米，产能将位居世界前列，并打破功能性薄膜严重依赖进口的局面
- 法国新房建设市场第二季度增长放缓
- [2011年07月27日]
法国住房部26日公布的数据显示，在今年第一季度实现快速复苏之后，法国新房建设市场在第二季度增速有所减缓
- ２６日国内现货金银价全线回调收跌
- [2011年07月26日]
26日，国内市场现货黄金各主要交易品种价格全线小幅下挫；而现货白银各主要交易品种价格亦未能延涨全线收跌
- 中美航线业务高达每条1亿至1.5亿美元
- [2011年07月26日]
世界上最大的航空运营商美国联合航空公司全球ＣＥＯ石志辉在此间表示，目前每一条中美航线年业务量都达1亿至1.5亿美元，中国必将超过日本成为美联航在亚洲最大的市场