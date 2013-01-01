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    【金融】纽约汇市一周综述  
    [2008年12月06日]
    【金融】金融股推动美股止跌转涨  
    [2008年12月06日]
    【产业】国际油价逼近每桶40美元  
    [2008年12月06日]
    【金融】纽约汇市美元上涨  
    [2008年12月06日]
    【金融】美国股市上中国概念股一周表现  
    [2008年12月06日]
    【海外】瑞典政府出台经济刺激计划  
    [2008年12月06日]
    【产业】11月乘用车销量同环比双降  
    [2008年12月05日]
    【金融】欧盟批准美国银行收购美林  
    [2008年12月05日]
    【政经】“北航二号”飞行试验成功  
    [2008年12月05日]
    【海外】美失业率升至15年来最高点  
    [2008年12月05日]
    【政经】胡锦涛会见美国财政部长  
    [2008年12月05日]
    【政经】国务院法制办就《森林防火条例》答记者问  
    [2008年12月05日]
    【政经】台将向每人发放3600元消费券   
    [2008年12月05日]
    【海外】印俄签署新核能和太空合作协议  
    [2008年12月05日]
    【金融】基金公司风险准备金最低提取比例提高  
    [2008年12月05日]
    【政经】中国美国商会与10省市签署合作协议  
    [2008年12月05日]
    【政经】中国倡建相关技术机制应对气候变化  
    [2008年12月05日]
    【海外】印度政府承认在反恐上有误  
    [2008年12月05日]
    【产业】首条境外天然气管道明年底通气  
    [2008年12月05日]
    【金融】凤凰卫视转联交所主板交易  
    [2008年12月05日]
    【政经】山西官员驾车致政协主席死亡被处分  
    [2008年12月05日]
    【政经】监测肉类价格全部上涨  
    [2008年12月05日]
    【金融】港股周日均成交不足400亿港元  
    [2008年12月05日]
    【金融】财政部发238.2亿元国债  
    [2008年12月05日]
    【政经】呼和浩特拟提高征地补偿标准  
    [2008年12月05日]
    【产业】中国首个大型煤电基地投产  
    [2008年12月05日]
    【产业】《成品油价税费改革方案(征求意见稿)》公开征求意见  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日亚太区主要股市涨跌不一  
    [2008年12月05日]
    【金融】小企业金融服务专营机构获准建立  
    [2008年12月05日]
    【海外】刚果(金)与卢将联合解除胡图叛军武装  
    [2008年12月05日]
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