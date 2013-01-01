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    【政经】陈至立会见韩国领导人  
    [2008年12月05日]
    【海外】泰国南部爆炸死伤17人  
    [2008年12月05日]
    【金融】科威特欲向股市注资54亿美元  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日沪深B指涨幅均超2%  
    [2008年12月05日]
    【政经】新增交通基础设施投资启动  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日恒指涨336点  
    [2008年12月05日]
    【政经】黄河内蒙古河段首现封河  
    [2008年12月05日]
    【海外】布隆迪政府与反政府武装承诺履行和平协议  
    [2008年12月05日]
    【海外】研究发现幸福会“传染”  
    [2008年12月05日]
    【政经】中国首设可持续发展示范区  
    [2008年12月05日]
    【海外】肯尼亚积极寻求中东投资  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日国内黄金期货价涨跌互现  
    [2008年12月05日]
    【产业】高速收费经营权转让首现上海产权市场  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日国内金银价涨跌互现  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日沪深股市继续上行  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日认购权证多报跌  
    [2008年12月05日]
    【政经】第五次中美战略经济对话成果说明  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日中小板指涨2%  
    [2008年12月05日]
    【金融】瑞银预计亚洲股市明年有好转  
    [2008年12月05日]
    【金融】深出台小额贷款公司管理办法  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日台北股市下跌29点  
    [2008年12月05日]
    【政经】意称意中经贸未受影响  
    [2008年12月05日]
    【金融】中方希望主要国家汇率保持基本稳定  
    [2008年12月05日]
    【政经】深圳与和黄合建盐田港东港区  
    [2008年12月05日]
    【金融】*ST申龙提示估值风险  
    [2008年12月05日]
    【金融】中投暂无新增资本金要求  
    [2008年12月05日]
    【政经】美欢迎中国加入金融稳定论坛  
    [2008年12月05日]
    【金融】5日日经指数微跌  
    [2008年12月05日]
    【政经】云南将公选38名副厅级干部  
    [2008年12月05日]
    【政经】京发出首张土地合作社执照  
    [2008年12月05日]
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