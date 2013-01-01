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    【金融】美联储官员称应加大政策力度  
    [2008年12月05日]
    【产业】福特标价60亿美元售沃尔沃  
    [2008年12月05日]
    【海外】委国有化方案遭遇仲裁申请  
    [2008年12月05日]
    【政经】第五次中美SED取得40项成果  
    [2008年12月05日]
    【政经】香港贸发局总裁谈危机应对  
    [2008年12月05日]
    【海外】法国出台新的经济刺激计划  
    [2008年12月05日]
    【政经】“飞天”掌门邱忠保被判20年  
    [2008年12月05日]
    【海外】欧洲央行行长预测明年欧元区经济负增长  
    [2008年12月05日]
    【海外】多重经济数据显示美国经济继续走软  
    [2008年12月05日]
    【海外】日本11月外汇储备重回1万亿美元  
    [2008年12月05日]
    【金融】东京股市早盘上涨0.68%  
    [2008年12月05日]
    【产业】辽宁预警生猪生产效益下降  
    [2008年12月05日]
    【海外】阿根廷政府推出经济振兴计划  
    [2008年12月05日]
    【海外】俄乌就天然气问题进行谈判  
    [2008年12月05日]
    【产业】俄罗斯石油出口11月降17.6%  
    [2008年12月05日]
    【政经】尚明：反垄断执法不存在交叉问题  
    [2008年12月05日]
    【产业】俄罗斯汽车售价不降反升  
    [2008年12月05日]
    【产业】欧佩克将根据供求决定减产幅度  
    [2008年12月05日]
    【产业】诺基亚预期手机市场萎缩5%  
    [2008年12月05日]
    【海外】马总理呼吁东亚果断应对危机  
    [2008年12月05日]
    【海外】欧盟中罗马尼亚工资购买力最低  
    [2008年12月05日]
    【金融】纽约黄金期货价格继续小幅下跌  
    [2008年12月05日]
    【金融】纽约汇市美元比价普遍下跌  
    [2008年12月05日]
    【金融】负面消息打压美股收低  
    [2008年12月05日]
    【产业】纽约油价创近4年来新低  
    [2008年12月05日]
    【海外】加拿大总督同意暂时中止议会  
    [2008年12月05日]
    【海外】英国大幅降息未能提振伦敦股市   
    [2008年12月05日]
    【海外】美军提升非常规战争地位  
    [2008年12月05日]
    【海外】欧盟统计局确认欧元区经济陷入衰退  
    [2008年12月05日]
    【海外】普京拒绝2012年前重新出任俄总统  
    [2008年12月05日]
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