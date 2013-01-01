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    【海外】希尔说美朝官员就朝核问题进行了“实质性”磋商  
    [2008年12月05日]
    【海外】法政府推出260亿欧元经济刺激计划  
    [2008年12月05日]
    【海外】伊拉克总统委员会批准驻伊美军地位协议  
    [2008年12月05日]
    【海外】欧洲央行宣布降息0.75个百分点  
    [2008年12月05日]
    【海外】伊拉克炸弹袭击100多人伤亡  
    [2008年12月05日]
    【产业】高院提出重点审理房地产案件  
    [2008年12月04日]
    【政经】中国提出双边贸易四大关注  
    [2008年12月04日]
    【金融】陈德铭称不靠贬值推动出口  
    [2008年12月04日]
    【金融】高院6项措施维护金融安全   
    [2008年12月04日]
    【政经】中美签署能源环境合作协议  
    [2008年12月04日]
    【产业】中国北车投资80亿扩建改造  
    [2008年12月04日]
    【产业】京冀签订183亿元项目协议  
    [2008年12月04日]
    【产业】西门子在华销售额增19%  
    [2008年12月04日]
    【金融】周小川：应加强衍生品监管  
    [2008年12月04日]
    【海外】几内亚比绍兵变头目被捕  
    [2008年12月04日]
    【海外】美将于2012年前从伊撤军  
    [2008年12月04日]
    【政经】温州查清“赴美培训团”问题  
    [2008年12月04日]
    【金融】欧元区主导利率降至2.5%  
    [2008年12月04日]
    【金融】英宣布将利率降至2%  
    [2008年12月04日]
    【政经】周小川：美应评估救市措施有效性  
    [2008年12月04日]
    【政经】08年粤澳合作联席会议举行  
    [2008年12月04日]
    【政经】法院认定陈水扁海外密账资金系不法所得  
    [2008年12月04日]
    【海外】欧安组织讨论高加索局势  
    [2008年12月04日]
    【海外】澳称需将气候变化纳入安全政策  
    [2008年12月04日]
    【政经】中韩举行定期交流机制第三次会议  
    [2008年12月04日]
    【金融】4日亚太区主要股市多数下跌  
    [2008年12月04日]
    【政经】普京称俄经济状况总体良好  
    [2008年12月04日]
    【金融】法国出台260亿欧元经济刺激计划  
    [2008年12月04日]
    【政经】定边学生中毒事件责任人受处  
    [2008年12月04日]
    【政经】广州立法保障志愿者权益  
    [2008年12月04日]
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