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    【政经】中国禁止从泰国输入禽类产品  
    [2008年12月04日]
    【产业】中国推进高校出版社体制改革  
    [2008年12月04日]
    【政经】中印将举行陆军反恐联合训练  
    [2008年12月04日]
    【海外】禽流感疫情蔓延印度东北部  
    [2008年12月04日]
    【海外】阿富汗爆炸造成至少8人死伤  
    [2008年12月04日]
    【海外】研报显示东非资源速减  
    [2008年12月04日]
    【海外】印3座城市机场面临劫机威胁  
    [2008年12月04日]
    【产业】甘肃天水-平凉铁路开建  
    [2008年12月04日]
    【产业】张晓强称明年1月1日是油改最佳时期  
    [2008年12月04日]
    【产业】埃塞俄比亚启动咖啡电子交易  
    [2008年12月04日]
    【政经】城市违法用地比例8年来首落  
    [2008年12月04日]
    【政经】中美就能源与环境合作达成5大共识  
    [2008年12月04日]
    【政经】王少雄因受贿贪污被判10年  
    [2008年12月04日]
    【金融】亚太信贷市场承压  
    [2008年12月04日]
    【政经】宁夏农民1元可看常见病  
    [2008年12月04日]
    【政经】温家宝将出席中日韩领导人会议  
    [2008年12月04日]
    【产业】奥凯航空停飞遭质疑  
    [2008年12月04日]
    【金融】4日国内金银价格普遍下跌  
    [2008年12月04日]
    【政经】社会事业和自主创新投资计划下达  
    [2008年12月04日]
    【金融】4日恒指跌79点  
    [2008年12月04日]
    【政经】竹银水源工程动工建设  
    [2008年12月04日]
    【产业】粤拟建中小企业统计指标体系  
    [2008年12月04日]
    【金融】新世界中国暂缓借壳A股上市  
    [2008年12月04日]
    【政经】震区首个整体重建学校交付使用  
    [2008年12月04日]
    【政经】粤明年76%新增财力用于民生  
    [2008年12月04日]
    【金融】国内黄金期货价格跌多涨少  
    [2008年12月04日]
    【金融】4日中小板指数涨0.68%  
    [2008年12月04日]
    【金融】4日认购权证全部下跌  
    [2008年12月04日]
    【产业】煤价“高台跳水”或将继续  
    [2008年12月04日]
    【政经】辽启动输水入连工程  
    [2008年12月04日]
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