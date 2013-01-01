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    【金融】俄政府无法帮助所有金融机构重组外债  
    [2008年12月04日]
    【金融】西班牙银行巨头获评年度拉美最佳银行  
    [2008年12月04日]
    【产业】日本两石油巨头将合并  
    [2008年12月04日]
    【产业】淡水河谷证实大规模裁员  
    [2008年12月04日]
    【产业】萨博、沃尔沃面临被出售  
    [2008年12月04日]
    【产业】德三大车商在美销量暴跌  
    [2008年12月04日]
    【产业】德国曼集团明年初减产30%  
    [2008年12月04日]
    【产业】欧佩克主席：油价无“底部”  
    [2008年12月04日]
    【产业】韩国IT产品出口急降三成  
    [2008年12月04日]
    【产业】瑞典企业放长假应对市场萧条  
    [2008年12月04日]
    【金融】东京股市早盘上涨0.62%  
    [2008年12月04日]
    【海外】美国服务业11月份继续收缩  
    [2008年12月04日]
    【海外】欧盟批准法国巴黎银行收购富通集团部分股份  
    [2008年12月04日]
    【海外】俄总统要求政府采取措施降低通胀率  
    [2008年12月04日]
    【金融】12月4日人民币市场汇价  
    [2008年12月04日]
    【海外】津巴布韦霍乱已死亡565人  
    [2008年12月04日]
    【海外】美联储调查显示美国经济活动进一步疲软  
    [2008年12月04日]
    【政经】青岛佳元公司发生火灾11死10伤  
    [2008年12月04日]
    【海外】日本东北海域今晨6.1级地震  
    [2008年12月04日]
    【海外】新西兰央行下调利率150个基点  
    [2008年12月04日]
    【海外】一百多个国家签署禁用集束炸弹国际协定  
    [2008年12月04日]
    【海外】欧委会敲定“东部伙伴关系”计划建议   
    [2008年12月04日]
    【海外】印度孟买爆发反恐游行  
    [2008年12月04日]
    【海外】希尔称必须完成朝鲜核设施去功能化   
    [2008年12月04日]
    【海外】北约支持美国在东欧的导弹防御计划   
    [2008年12月04日]
    【海外】俄罗斯将积极参与打击索马里海盗行动  
    [2008年12月04日]
    【海外】北约敦促俄执行《欧洲常规武装力量条约》  
    [2008年12月04日]
    【海外】巴基斯坦西北部发生自杀式爆炸袭击5人死亡  
    [2008年12月04日]
    【金融】纽约黄金期货价格小幅下跌  
    [2008年12月04日]
    【金融】美元对多数主要货币上涨  
    [2008年12月04日]
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