- 日本拟解除福岛核电站疏散准备区
- [2011年08月10日]
日本内阁官房长官枝野幸男在9日晚的记者会上表示，将于9月上旬一揽子解除福岛第一核电站半径20公里范围外的紧急时疏散准备区
- 商务部：上周猪肉价格与前一周持平
- [2011年08月10日]
据商务预报监测，上周（8月1日至7日）商务部重点监测的食用农产品价格继续回落，其中猪肉价格与前一周持平
- 首钢搬迁使北京能耗大幅降低
- [2011年08月10日]
首钢在京钢铁冶炼流程实现安全、稳定停产，带动北京市今年上半年用能量大幅度降低
- 高盛下调全球经济增长预测
- [2011年08月08日]
高盛近日下调全球经济增长预测，2011年全球经济增长率由此前的4.1%下调至4.0%，而正身处债务危机中的美国2011年经济增长率则由1.8%调低至1.7%，中国2011年增速从原有的9.4%下调至9.3%
- 海南：猪肉“限价令”满月，成效明显肉价降
- [2011年08月08日]
为抑制涨速过猛的猪肉价格，进一步减轻市民“菜篮子”负担，海南省在７月初推出限价猪肉政策，8月限价肉上市满月时，全省生猪及猪肉价格双双回落。
- 住建部通报4起房屋市政工程生产安全较大事故
- [2011年08月08日]
全国共发生房屋市政工程生产安全较大事故4起、死亡14人，比去年同期事故起数增加2起、死亡人数增加8人，同比分别上升100%和133.33%。住房和城乡建设部日前对这4起事故进行了通报。
- 德国能否带领欧洲走出债务危机
- [2011年08月08日]
德国从去年开始保持了强劲的经济增长势头，并作为最大出资方在欧债危机救助行动中发挥着关键作用。德国捍卫欧元的决心及其灵活务实的救援举措，让人们寄希望于这个欧洲经济的“火车头”带领该地区走出债务危机
- 光大银行上半年净利增长34.93%
- [2011年08月08日]
光大银行上半年实现营业收入229.3亿元，同比增长32.44%，实现净利润92.21亿元，同比增长34.93%
- 美财长称标普结论完全错误
- [2011年08月08日]
美国财政部长盖特纳7日晚间在接受电视媒体采访时说，国际评级机构标准普尔公司降低美国主权信用评级是“极其糟糕”的评判，其结论完全错误
- “梅花”登陆 ３０余班航班被取消
- [2011年08月05日]
为应对即将登陆的9号台风“梅花”的影响，中国国际航空公司制定了专门的应对措施，已决定取消6日、7日往返温州、台州、宁波三地的航班30余班，呼吁旅客避免盲目赶往候机楼
- 国内首个区域重金属污染综合治理项目株洲启动
- [2011年08月05日]
株洲市正式启动湘江流域重金属污染综合治理方案，这项总投资达595亿元重金属治理方案是我国第一个，也是截至目前唯一由国务院正式批复的区域重金属污染治理方案
- 承德露露前董事长遭深交所公开谴责
- [2011年08月05日]
承德露露与关联方露露集团签署涉及“露露”商标的重大合同，既未按照关联交易相关规定履行必要的审议批准程序，也未及时履行信息披露义务
- 安徽：保障房开工率超过八成
- [2011年08月05日]
截至7月底，安徽省已开工各类保障性住房和棚户区改造住房32万余套，占国家与省政府签订目标任务的八成以上
- 我国高端激光装备核心技术受制国外的历史结束
- [2011年08月05日]
华工科技有限公司承担的“十一五”国家科技支撑计划项目“工业激光器及其成套设备关键技术研究与示范”已顺利通过科技部组织的验收，这意味着我国高端激光装备依赖进口、核心技术受制于国外的历史正式宣告结束
- 公安机关破获一批涉嫌非法网络公关案件
- [2011年08月04日]
全国公安机关删除清理了大量非法网络公关信息，查处了一大批非法网络公关网站，破获多起非法网络公关案件，有效净化了网络环境
- 湖南三分之二县区遭旱灾
- [2011年08月04日]
湖南有三分之二的县市区受旱灾，有64万人、45万头大牲畜因旱饮水困难
- 市场表现疲弱 大宗商品普遍下挫
- [2011年08月04日]
受国际市场影响，国内大宗商品市场继续下挫，工业类商品和农产品普遍表现疲弱，近全线下挫收跌，三市仅黄金、焦炭、白糖微幅上涨收红，带动了跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌
- 发改委：不存在食用油限价令
- [2011年08月04日]
食用油属于市场调节价格商品，由企业自主定价，并无“限价令”一说，更谈不上批准涨价申请
- 我国完成科学基金资助与管理绩效国际评估
- [2011年08月04日]
在国家自然科学基金委员会（ＮＳＦＣ）成立25周年之际，我国迄今为止规模最大的综合性科技绩效评估——科学基金资助与管理绩效国际评估顺利完成