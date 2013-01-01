- 今年二季度约1/4基金出现净申购
- [2011年08月04日]
海通证券最新发布的基金二季度研究报告显示，789只基金中有约25%出现净申购，有6只基金的净申购比例超过了100%
- 日本政府拟放宽限电令
- [2011年08月04日]
为了保证受灾地区生产活动不受影响，日本政府正在着手放宽自大地震之后实施的限电令
- 北京GDP排名的两个“第一”折射什么?
- [2011年08月04日]
北京市今年上半年ＧＤＰ增长8%，增速在全国各省区市排倒数第一。而中国科学院《中国科学发展报告2011》首次发布的相关排名显示，北京ＧＤＰ质量在全国各省区市排第一。增速倒数第一，发展质量第一
- 重庆电网采取八项举措缩小“三个差距”
- [2011年08月04日]
国家电网重庆市电力公司4日在驻渝央企中率先出台8项举措，致力于城乡电网一体化、电力服务均等化和爱心帮扶常态化，缩小地区、城乡和贫富等“三个差距”。
- 三峡地下电站顺利完成今年3台机组投产计划
- [2011年08月04日]
三峡地下电站第三台发电机组在完成调试及试运行后，日前正式并网运行。这标志着三峡地下电站顺利完成今年投产3台机组的计划。三峡70万千瓦发电机组数量达到29台，三峡和葛洲坝枢纽总装机容量扩充至2317.7万千瓦
- 印尼坠毁直升机上乘客全部遇难
- [2011年08月04日]
印度尼西亚搜救队官员4日说，3日在北苏拉威西省山区坠毁的直升机上的10名乘客已确认全部遇难，遗体被送往附近城市
- 福建今年保障房项目８月底全部开工
- [2011年08月04日]
日前召开的福建省推进保障性安居工程建设电视电话会议提出，福建各地要确保今年项目8月底全部开工，确保全面完成今年建设任务
- 俄上半年轿车进口量同比增长八成
- [2011年08月04日]
今年上半年，俄罗斯共进口轿车45.359万辆，与去年同期的25.118万辆相比增长80.6%
- 超强台风“梅花”逼近浙江
- [2011年08月03日]
今年第9号超强台风“梅花”3日14时位于北纬24.2度、东经132.0度的西北太平洋洋面上，预计未来将以每小时15公里左右的速度向西偏北方向移动，强度继续缓慢增强，不排除72小时后在我国浙江沿海登陆的可能性
- 诺贝尔奖得主受聘南京大学
- [2011年08月03日]
南京大学成功引进了2004年诺贝尔化学奖得主——以色列科学家阿龙·切哈诺沃教授，担任化学与生物医药科学研究所所长
- “地王”风光不再 土地频频流拍
- [2011年08月03日]
随着房地产调控的逐渐深入，往日风光无限的土地市场正逐渐进入“寒冬”。与2009年不断涌现的“地王”形成鲜明对比的是，2011年前7个月，土地流标、流拍成为市场的主题词
- 广西行政机关厉行节电气温30℃以上方可开空调
- [2011年08月03日]
广西壮族自治区政府办公厅近日发布通知，要求各级行政机关和事业单位以身作则，做好节约用电工作，控制不合理用电措施，规定办公室在日最高气温30℃以上方使用空调
- 大宗商品普遍疲弱 主要上市商品大多收跌
- [2011年08月03日]
3日，受国际市场带动，国内大宗商品市场普遍疲弱，包括铜、铅等工业类商品近全线下跌，三市仅期铝、黄金涨逾1%，金融属性较弱的农产品类商品也表现疲软，推动跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌
- “股市黑嘴”汪建中一审被判7年
- [2011年08月03日]
被称为“股市黑嘴”的原北京首放投资顾问有限公司法定代表人汪建中，被法院一审以操纵证券市场罪判处有期徒刑7年，罚金1.25亿余元
- 信用卡、存贷款仍为上海银行业投诉热点
- [2011年08月03日]
上海银监局二季度受理各类银行业客户投诉咨询事项1276件，环比下降4.9个百分点，但投诉热点依然集中在信用卡、代理保险、存贷款、银行收费等方面
- 陕西出台管理办法为保障性住房建设立规
- [2011年08月03日]
为解决保障性住房建设“无法可依”导致违规现象屡有发生的问题，陕西省日前出台了专门的保障性住房管理办法，对全省保障性住房的规划、建设、分配、退出、运营和监督等作出了明确规定，力求以此推动保障性住房建设和管理进一步走向规
- 雪花啤酒收购西湖啤酒外资股权
- [2011年08月03日]
雪花啤酒２日以２．７亿元人民币收购杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司５５％股权，此次收购加上其去年底收购的４５％股权，华润雪花已实现全资控股西湖啤酒
- 蓬莱溢油清理尚在收尾 声纳探测已完成逾70%
- [2011年08月03日]
溢油清理收尾工作仍在继续进行，包括在Ｃ平台实施潜水作业，清除残留在海底的油基泥浆等。为了检测海底地质情况，蓬莱19-3油田声纳探测也正在继续进行，目前已经完成逾70%
- 东方航空云南有限公司正式运行
- [2011年08月03日]
由东方航空公司与云南省共同投资组建的合资公司正式成立并颁证运行，自此中国东方航空股份有限公司云南分公司正式更名为东方航空云南有限公司，成为政企合作现代企业制度下自主经营、自负盈亏、自担风险的航空实体
- 47户中央企业获国资委业绩考核A级
- [2011年08月03日]
务院国资委3日公布了2010年度中央企业业绩考核结果，纳入国资委考核范围的121户中央企业中，有47户考核为最优的Ａ级，比上一年度增加9家；有2户中央企业被评为Ｄ级，比上一年度减少2户