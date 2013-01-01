- 巴克莱银行上半年利润下降33%
- [2011年08月03日]
英国巴克莱银行2日公布上半年业绩显示，今年前6个月，该银行税前利润同比减少33%至26.4亿英镑（约合42.93亿美元），主要原因是投行业务利润减少以及赔偿保险业务的拨备支出增加
- 湖北宜昌遭雷暴雨袭击10万多人受灾实
- [2011年08月02日]
7月31日至8月1日，宜昌普降中到大雨，局部地区暴雨。全市5个县市区13个乡镇10.79万人受灾，紧急转移安置1134人，农作物受灾面积14.59千公顷，倒塌房屋36间
- 澳大利亚央行继续维持基准利率不变
- [2011年08月02日]
澳大利亚中央银行2日召开月度货币政策会议，决定继续维持现行4.75%的基准利率不变。这是澳大利亚央行今年以来第七次作出维持利率不变的决定
- 工业品近全线下挫 大宗商品表现分化
- [2011年08月02日]
）2日，国内商品期货上市品种表现分化，工业品与农产品收盘涨跌不一，以上海期货交易所沪铅期货为首的工业类商品近全线下挫；而农产品相对较为强势，尾盘大多数上市商品小幅上涨收红
- 国务院三峡办公布“三公”经费财政拨款情况
- [2011年08月02日]
2010年国务院三峡办使用财政拨款开支的“三公”经费实际发生额为280.70万元，其中使用当年财政拨款217.84万元，以前年度财政拨款结转结余资金62.86万元。因公出国（境）支出141.46万元；公务用车购置及运行支出122.31万元；公务接待支出16.93万元
- 凯雷斥1.37亿美元入资海尔电器将获9%股份
- [2011年08月02日]
全球知名私募股权投资基金凯雷投资集团2日称，将向香港联交所上市公司海尔电器集团有限公司投资约1.37亿美元，加上在该公司的其他投资，凯雷将获得持有占该公司股份约9%的证券权益
- 大型电动公交车充换电站在青岛投运
- [2011年08月02日]
刚刚投入运营的青岛薛家岛电动汽车智能充换电站，是功能全、规模大、服务能力强的电动公交车充换电站，也是集公交车充换电、乘用车电池集中充电、配送以及储能应用于一体的电动汽车充换电站，可同时为120辆公交车电池充电，集中充电站可同时为360辆乘用车电池充电
- 海尔意向收购三洋电机家用电器业务
- [2011年08月02日]
海尔日前与日本三洋电机株式会社就海尔意向收购三洋电机在日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的洗衣机、冰箱及其他家用电器业务签署备忘录
- 颂萨·革素拉暖当选泰国国会主席
- [2011年08月02日]
泰国第二十四届国会下议院第一次会议选举颂萨·革素拉暖为国会下议院议长暨国会主席，乍龙·占哥蒙及威素·差纳伦为副议长
- 新华铁矿石价格指数环比上升1个单位至183
- [2011年08月02日]
截至8月1日，中国港口铁矿石库存（沿海25港口）为9699万吨，比上周增加131万吨，环比增长1.37%。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为183，上升1个单位；58%品位的铁矿石价格指数为151，上升1个单位
- 浙江上半年房地产投资同比增长47.1%
- [2011年08月02日]
浙江省统计局公布的数据显示，今年上半年，浙江省房地产开发投资为1857亿元，比2010年同期增长47.1%。增速分别比上年同期、上年全年、今年一季度提高12.5个、12.7个和3.8个百分点
- 西藏尼玛发生5.1级地震
- [2011年08月02日]
8月2日晨，西藏自治区尼玛县发生5.1级地震。来自西藏自治区地震局的消息称，地震发生时尼玛县县城没有震感，截至目前，尚未接到人员伤亡和财产损失报告
- 美国纽约时报广场亮起“中国屏”
- [2011年08月02日]
1日凌晨5时53分，时报广场一块大型液晶“中国屏”亮了起来，这块由新华社全资子公司新华影廊（北京）文化传播有限责任公司租用的大型广告屏，位于时报广场2号楼，是中国公司首次在有“世界十字路口”之称的纽约时报广场长期租用的大型户外液晶显示屏
- 韩国央行增持黄金外汇储备再创历史新高
- [2011年08月02日]
截至7月底，韩国外汇储备总额上升至3110.3亿美元，同比增加65.5亿美元，韩国外汇储备规模继中国大陆、日本、俄罗斯、中国台湾、巴西和印度之后，排名全球第七位
- 美债违约警报解除 金融市场难言欢庆
- [2011年08月02日]
美国国会两党终于达成了债务协议，因而在8月2日期限前终于避免了美国陷入历史上首次债务违约的窘境，但随后金融市场的“狂欢”只进行了短短半个多小时,美国长期债务问题并未得到有效解决，经济复苏的前景依然令人担忧
- 美债务协议未能提振欧洲股市
- [2011年08月02日]
由于美国国会两党就债务上限达成协议，欧洲主要股市受到短暂提振，8月1日普遍高开，但协议中的不确定因素和美国经济形势的低迷，最终导致欧洲主要股指到收盘时普遍大幅下跌，银行股损失最为惨重
- 2010年广西各级政府债务率47.4%
- [2011年07月29日]
2010年广西各级政府负有偿还责任的债务率即债务余额与地方政府综合财力的比率为47.4%，加上政府负有担保责任的债务，债务率为77.6%，其中自治区本级债务率为30.2%，均低于多数国家确定的债务率控制标准100%
- 哥斯达黎加总统改组内阁
- [2011年07月29日]
哥斯达黎加总统劳拉·钦奇利亚28日宣布，接受卫生部长玛丽亚·路易莎·阿维拉辞职，任命外交部长雷涅·卡斯特罗出任环境、能源和电讯部长，外交部长由哥驻美洲国家组织大使恩里克·卡斯蒂略接任