- 韩国敦促朝鲜参加韩朝当局间工作会谈
- [2011年07月29日]
韩国统一部发言人李种珠29日在例行记者会上说，韩国政府当天上午通过板门店向朝鲜政府通报了关于金刚山旅游的立场，并敦促朝鲜积极响应韩方建议参加韩朝当局之间的工作会谈
- 深能集团隐退 两上市公司“分家”不“换主”
- [2011年07月29日]
深圳能源、深南电A29日齐发公告，披露了共同的大股东深圳能源集团将分立的计划；尽管集团所持深南电Ａ和深圳能源股份将分别归入分立后的Ａ、Ｂ两家公司，不过上述事项并不对两公司造成实质影响
- 张吉龙首次主持召开亚足联执委会会议
- [2011年07月29日]
在前主席哈曼被国际足联终身禁止从事与足球有关的活动后，亚足联于29日召开了执委会会议，对接下来的亚足联工作进行安排，而这也是代理主席张吉龙首次主持召开执委会会议
- 暴雨肆虐首都机场航班受阻
- [2011年07月29日]
29日早晨，北京出现雷雨天气。受此影响，首都机场延误和取消航班近百架次
- 菲政府军与反政府武装交火至少20人死亡
- [2011年07月29日]
菲律宾军方29日称，菲律宾政府军28日在南部苏禄省的一次行动中至少击毙13名阿布沙耶夫武装人员，有7名政府军士兵在交火中死亡
- 浙江上半年民间投资增长29%
- [2011年07月29日]
今年上半年，浙江省非国有投资增长26.8%，其中民间投资增长29%，比1-5月提高1.5个百分点。国有投资增长24%。非国有投资增速比国有快2.8个百分点
- 上海百强外资企业约三分之二来自第三产业
- [2011年07月29日]
无论是以营业收入衡量还是以纳税额评价，在上海排名前100位的外商投资企业中，都有约三分之二来自第三产业，显示出上海“最有实力”的外资企业正在加速向服务业集聚
- 美国主权信用如被下调的影响
- [2011年07月29日]
如果世界最大经济体美国的信用评级遭降，会带来哪些连锁反应：债券市场或短期震荡；抵押品缩水 银行面临资金缺口；美元“避险天堂”作用或减弱；股票、大宗商品和劣质债券将被抛售
- 新交所聘新高管拓展中国上市业务
- [2011年07月29日]
新加坡交易所将任命曾在香港交易所任职的李晞禔为高级副总裁兼上市部中国业务主任，以拓展中国企业上市业务，同时帮助中国在新上市企业提升与投资者的关系
- 斯里兰卡年内将解除持续数年紧急状态
- [2011年07月28日]
斯里兰卡新闻部长兼政府发言人拉姆贝克维拉２８日说，政府将于今年年底前解除持续数年的紧急状态。斯里兰卡当前的紧急状态法于２００５年时任外交部长卡迪尔加马尔遇刺身亡后开始实施。根据紧急状态法，斯里兰卡当局可以不经审讯拘捕任何涉嫌参与恐怖活动的人。
- 阿富汗中部发生连环爆炸事件
- [2011年07月28日]
阿富汗乌鲁兹甘省首府提林库特２８日下午发生连环爆炸事件。爆炸发生后，一伙武装人员向当地一座警察局发动袭击，并与警方交火，目前枪战仍在继续。
- 商务部：生猪及猪肉价格今年来首现回落
- [2011年07月28日]
商务部２８日发布消息称，在国家扶持生猪生产一系列政策引导下，近来全国生猪及猪肉价格出现小幅回落。全国３６个大中城市猪肉批发均价每公斤２６．１１元，比前一周下降０．２％。
- 伊拉克北部连环爆炸至少10人死亡
- [2011年07月28日]
伊拉克警方２８日说，伊北部城市提克里特当天发生两起针对伊安全部队的爆炸袭击事件，造成至少１０人死亡、３０人受伤。
- 美法官支持联邦资金资助人类胚胎干细胞研究
- [2011年07月28日]
美国哥伦比亚特区地方法院法官罗伊斯·兰伯思27日裁决，国家卫生研究院利用联邦资金资助人类胚胎干细胞研究并不违反法律。这一判决与他本人去年发布的禁止联邦资金资助人类胚胎干细胞研究的临时禁令相反，被认为是对美国胚胎干细胞研究的一个推动