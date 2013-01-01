- 摩根大通:44%的机构投资者长期看好中国经济
- [2011年07月26日]
摩根大通调查报告显示，44%的北美机构投资者对中国未来三年经济展望持积极态度。大多数被访者认为，虽然通货膨胀是中国经济目前面临的最大风险，但是还有很多领域未来将呈现增长态势
- 中投公司去年全球投资组合收益率１１．７％
- [2011年07月26日]
中国投资有限责任公司26日发布的《2010年年度报告》显示，2010年中投公司全球投资组合全年收益率达到11.7%，自公司成立以来的累计年化收益率为6.4%
- ＧＥ推出为智能手机照“Ｘ光”技术
- [2011年07月26日]
通用电气（ＧＥ）中国研发中心近日宣布，其开发的高性能Ｘ射线检测系统在智能手机和平板电脑的质量检验上大有可为，为电子行业提供了可靠的“医疗保障
- 希腊财长称希腊债务危机挑战机遇并存
- [2011年07月26日]
希腊副总理兼财政部长韦尼泽洛斯25日在华盛顿说，希腊债务危机既是挑战，又是机遇。韦尼泽洛斯还表示欢迎外部对希腊给予支持
- 中原集团研究显示二三线城市房价无一下跌
- [2011年07月25日]
一份针对15个省份50个未“限购”二、三线城市楼市的最新调查报告显示，这些城市受调控影响有限，上半年房价无一下跌，37个城市价格出现小幅上涨
- 广东上半年工业商贸增长超出预期目标
- [2011年07月25日]
2011年上半年，广东省实现规模以上工业增加值10759.2亿元，同比增长13.1%，比全年预期目标高1.1个百分点。
- 全球最大半导体设备制造商“落子”扬州
- [2011年07月25日]
全球最大半导体设备制造商——美国应用材料公司的装备制造项目近日成功签约落户当地，这是该公司在内地建设的首个设备制造基地
- 郭金龙表示北京将切实把房价控制在合理水平
- [2011年07月25日]
郭金龙25日在北京市2011年上半年经济形势分析会上作报告时表示，北京严格落实中央房地产市场调控政策，制定实施15条具体措施，促进房地产市场健康发展，取得初步成效