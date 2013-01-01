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即时要闻
5月份以来约三成省区市香蕉价格降幅超50%  
[2011年07月21日]
7月21日，猪肉、鸡蛋价格上涨；水产品价格以涨为主；蔬菜价格以降为主；牛羊肉、水果、食用油价格微幅波动；成品粮、奶类价格基本稳定。
港股21日跌0.07%收报21987点  
[2011年07月21日]
香港股市21日收市报21987.29点，跌16.4点或0.07%，成交金额653.45亿港元。
山东七成半中小企业贷款难　资金缺口达千亿  
[2011年07月21日]
山东省中小工业企业资金缺口约1200亿元；大约有75%的中小企业贷款难，部分企业被迫转向民间高息借贷。
北京创建都市型现代农业上市板块 奖励每家上市企业600万元   
[2011年07月21日]
广西公办幼儿园收费降低10—15％  
[2011年07月21日]
自治区直属幼儿园和设区城市幼儿园降低15％，县城幼儿园降低10％
深圳市政府与南方电网公司签署战略合作框架协议  
[2011年07月21日]
工业类商品弱势运行　大宗商品涨跌互现  
[2011年07月21日]
上海期货交易所有色金属商品全线下挫：由期铅主力合约领跌
中国上半年电信业务总量同比增长15.7%  
[2011年07月21日]
上半年电信业务增速实现2007年以来首次超过GDP
上海期金全线止跌回升   
[2011年07月21日]
截至收盘，共有6个上市合约成交，成交量19458手，成交金额64.83亿元
21日中小板指挫1.09%  
[2011年07月21日]
21日深交所中小板收报6055.64点，比上个交易日跌66.63点，跌幅为1.09%。全日中小板成交金额达294.49亿元，比上个交易日减少10.7%。
6月末中国原油库存环比增3.3%  
[2011年07月21日]
新华社“新华08系统”21日发布的数据显示：6月末中国原油库存（不含储备库存）环比增加3.2%。6月末汽柴煤库存环比下降3%。其中，汽油库存环比下降7%；柴油库存环比下降1%；煤油库存环比增加1.3%。
中国对俄日进口三氯乙烯继续反倾销措施  
[2011年07月21日]
商务部21日发布对进口三氯乙烯反倾销措施的期终复审裁定，决定自7月22日起，继续对原产于俄罗斯和日本的进口三氯乙烯实施为期五年的反倾销措施。
央行暂停正回购向市场投放资金  
[2011年07月21日]
央行21日在公开市场发行了60亿元3月期央票。资金紧张导致央行在当天的操作中暂停了正回购操作。
6月份中国进口航空煤油税后价格环比下跌4%  
[2011年07月21日]
新华社“新华08系统”7月21日发布的价格指数显示，6月份中国进口航空煤油税后价格为人民币8300元/吨，比5月份的人民币8650元/吨下跌350元，跌幅4%。
汇丰“中国制造业PMI”初值跌破50  
[2011年07月21日]
汇丰21日公布，7月“中国制造业采购经理人指数”初值为48.9，为2010年7月以来首次低于50，并跌至28个月以来最低水平，表明制造业活动增长势头放缓。
台北股市上涨10点  
[2011年07月21日]
台北股市21日以8700点开盘，收盘报8717点，上涨10点，涨幅0.12%，成交额为新台币1264.5亿元。
标普上调科威特主权信用评级  
[2011年07月21日]
准普尔公司20日宣布，将科威特长期主权信用评级从AA－上调至AA，短期信用评级维持在A-1+,前景展望为稳定。
北京市上年末政府性债务余额达3745.45亿元  
[2011年07月21日]
北京市审计局负责人21日说，截至2010年末，北京市市和区县两级政府性债务余额为3745.45亿元。
天津上半年发放价格补贴5200多万元  
[2011年07月21日]
天津市政府的数据显示，今年上半年，天津CPI同比上涨4.3%，其中食品类价格同比上升10.5%。
上证380等权重指数8月发布  
[2011年07月21日]
为刻画沪市新兴蓝筹群体的整体表现，上海证交所和中证指数有限公司近日宣布，将于2011年8月12日正式发布上证380等权重指数。
广东中小企业未现“倒闭潮”　“内忧外困”加剧危机感   
[2011年07月21日]
长青集团中小板IPO申请通过审核   
[2011年07月21日]
亚夏汽车21日起招股   
[2011年07月21日]
空客签下商用飞机史上最大单笔订单  
[2011年07月21日]
商务部：上半年两岸贸易额同比上升14%  
[2011年07月21日]
商务部台港澳司公布的最新统计显示，2011年上半年大陆与台湾贸易额为790.9亿美元，同比上升14%。
简讯：IMF预测中国经济今年增速达到9.6%  
[2011年07月21日]
国际货币基金组织20日表示，在强劲的国内和外部需求推动下，中国经济在稳固的基础上持续增长，今明两年将保持超过9%的强劲增长势头。
纽约股市小幅下跌  
[2011年07月21日]
国际油价20日小幅上涨  
[2011年07月21日]
纽约金价跌破1600美元大关  
[2011年07月21日]
美国升级全身扫描仪以免“裸检”  
[2011年07月21日]
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