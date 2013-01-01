- 上海期金全线止跌回升
- [2011年07月21日]
截至收盘，共有6个上市合约成交，成交量19458手，成交金额64.83亿元
- 21日中小板指挫1.09%
- [2011年07月21日]
21日深交所中小板收报6055.64点，比上个交易日跌66.63点，跌幅为1.09%。全日中小板成交金额达294.49亿元，比上个交易日减少10.7%。
- 6月末中国原油库存环比增3.3%
- [2011年07月21日]
新华社“新华08系统”21日发布的数据显示：6月末中国原油库存（不含储备库存）环比增加3.2%。6月末汽柴煤库存环比下降3%。其中，汽油库存环比下降7%；柴油库存环比下降1%；煤油库存环比增加1.3%。
- 中国对俄日进口三氯乙烯继续反倾销措施
- [2011年07月21日]
商务部21日发布对进口三氯乙烯反倾销措施的期终复审裁定，决定自7月22日起，继续对原产于俄罗斯和日本的进口三氯乙烯实施为期五年的反倾销措施。
- 央行暂停正回购向市场投放资金
- [2011年07月21日]
央行21日在公开市场发行了60亿元3月期央票。资金紧张导致央行在当天的操作中暂停了正回购操作。
- 6月份中国进口航空煤油税后价格环比下跌4%
- [2011年07月21日]
新华社“新华08系统”7月21日发布的价格指数显示，6月份中国进口航空煤油税后价格为人民币8300元/吨，比5月份的人民币8650元/吨下跌350元，跌幅4%。
- 汇丰“中国制造业PMI”初值跌破50
- [2011年07月21日]
汇丰21日公布，7月“中国制造业采购经理人指数”初值为48.9，为2010年7月以来首次低于50，并跌至28个月以来最低水平，表明制造业活动增长势头放缓。
- 台北股市上涨10点
- [2011年07月21日]
台北股市21日以8700点开盘，收盘报8717点，上涨10点，涨幅0.12%，成交额为新台币1264.5亿元。
- 标普上调科威特主权信用评级
- [2011年07月21日]
准普尔公司20日宣布，将科威特长期主权信用评级从AA－上调至AA，短期信用评级维持在A-1+,前景展望为稳定。
- 上证380等权重指数8月发布
- [2011年07月21日]
为刻画沪市新兴蓝筹群体的整体表现，上海证交所和中证指数有限公司近日宣布，将于2011年8月12日正式发布上证380等权重指数。