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    【金融】工信部要求支持中小企业贷款担保  
    [2008年12月03日]
    【政经】节能环保新增投资计划下达  
    [2008年12月03日]
    【政经】川启动29个灾后重建交通项目  
    [2008年12月03日]
    【金融】温家宝部署九项金融政策  
    [2008年12月03日]
    【金融】3日认购权证仅1只略跌  
    [2008年12月03日]
    【金融】美林员工“年终奖”或减半  
    [2008年12月03日]
    【金融】3日恒指升183点  
    [2008年12月03日]
    【产业】山西煤炭库存增加 限产保价  
    [2008年12月03日]
    【政经】《建设项目用地预审管理办法》出台  
    [2008年12月03日]
    【产业】联通建首个40G波分传送网  
    [2008年12月03日]
    【金融】3日国内黄金期货价全线上涨  
    [2008年12月03日]
    【海外】泰国拟于本月8日或9日选新总理  
    [2008年12月03日]
    【政经】新增千亿元投资落实三类项目  
    [2008年12月03日]
    【产业】浙房产开发本年资金来源首降  
    [2008年12月03日]
    【政经】襄汾溃坝事故搜救基本结束  
    [2008年12月03日]
    【产业】中国取消手机短消息差别定价  
    [2008年12月03日]
    【海外】巴基斯坦否认卷入孟买袭击  
    [2008年12月03日]
    【海外】快达航空考虑与英航合并  
    [2008年12月03日]
    【金融】3日沪深股市强劲上扬  
    [2008年12月03日]
    【金融】中小板指大涨4.16%  
    [2008年12月03日]
    【金融】台北股市下跌49点  
    [2008年12月03日]
    【金融】日本日经指数上涨1.79%  
    [2008年12月03日]
    【产业】手机短信网内网间定价将统一  
    [2008年12月03日]
    【海外】哥今年已铲除9万公顷毒品作物  
    [2008年12月03日]
    【海外】韩国外汇储备降至2005亿美元  
    [2008年12月03日]
    【政经】农村绝对贫困人口降至1479万  
    [2008年12月03日]
    【海外】南非HIV感染率总体下降  
    [2008年12月03日]
    【海外】世贸组织欲召集部长级会议  
    [2008年12月03日]
    【政经】东航3日接回最后一批滞留泰国的中国公民  
    [2008年12月03日]
    【金融】美联储延长三项应急贷款工具期限  
    [2008年12月03日]
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