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即时要闻
国际油价11日下跌  
[2011年07月12日]
纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年07月12日]
南苏丹向潘基文提交加入联合国申请书  
[2011年07月12日]
埃及总理宣布一周内改组政府  
[2011年07月12日]
德国敦促意大利巩固国家财政  
[2011年07月12日]
沙祖康呼吁改革全球经济治理体系  
[2011年07月12日]
芝加哥暴风雨造成大范围断电  
[2011年07月12日]
奥巴马敦促共和党合作达成减债协议  
[2011年07月12日]
卡扎菲之子称利比亚政府正与法国谈判  
[2011年07月12日]
孟加拉国交通事故死亡人数升至43人  
[2011年07月12日]
肯尼亚警方逮捕两名外籍恐怖嫌疑人  
[2011年07月12日]
山东潍坊透水事故被困人员增至24人  
[2011年07月12日]
俄飞机水上迫降死亡人数升至7人  
[2011年07月12日]
央行明日将发行110亿元一年期央票  
[2011年07月11日]
日本宣布将对核电站实施新的安全评估  
[2011年07月11日]
《西藏和平解放60年》白皮书发表  
[2011年07月11日]
我国牧区草原过载过牧严重生态恶化  
[2011年07月11日]
俄一架安-24飞机水上迫降致5人死亡  
[2011年07月11日]
大公将意大利国家信用等级列入负面观察名单  
[2011年07月11日]
中泰银行结盟共同提升市场竞争力  
[2011年07月11日]
海口：销售限价猪肉　补贴低收入者   
[2011年07月11日]
港股跌1.67%收报22347点  
[2011年07月11日]
国内现货金银价近全线上涨  
[2011年07月11日]
上海期金价格全线上涨  
[2011年07月11日]
大宗商品陷入盘整弱势运行  
[2011年07月11日]
沪深B指双双收红  
[2011年07月11日]
创业板指涨0.94%  
[2011年07月11日]
中小板指升0.93%  
[2011年07月11日]
塞浦路斯海军基地发生爆炸至少11人死亡  
[2011年07月11日]
日经股指下跌0.67%  
[2011年07月11日]
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