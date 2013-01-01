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即时要闻
一季度我国国际收支继续呈“双顺差”格局  
[2011年07月11日]
内蒙古2011年建设保障性安居工程44.54万套　  
[2011年07月11日]
印度一客运列车遭炸弹袭击出轨约百人受伤  
[2011年07月11日]
中国人口占世界人口比重降至19%  
[2011年07月11日]
东京股市早盘下跌0.48%  
[2011年07月11日]
人民币对美元汇率小幅回落  
[2011年07月11日]
山东潍坊市一铁矿发生透水事故  
[2011年07月11日]
奥巴马高级顾问敦促也门总统尽快移交权力  
[2011年07月11日]
多家公司预告上半年业绩　几家欢喜几家愁   
[2011年07月11日]
大陆政府部门和台资企业直面挑战共同推动转型升级   
[2011年07月11日]
华闻传媒中止筹划重大事项  
[2011年07月11日]
澳大利亚宣布碳排放税为每吨23澳元  
[2011年07月11日]
上半年我国进出口总值增25.8%  
[2011年07月11日]
尼日利亚军队与极端组织武装交火致30人死亡  
[2011年07月11日]
土库曼斯坦烟火仓库爆炸致15人死亡  
[2011年07月11日]
俄罗斯伏尔加河沉船事故致2死103失踪  
[2011年07月11日]
美国新任国防部长突访伊拉克  
[2011年07月11日]
白宫称美国将停止对巴基斯坦部分军事援助  
[2011年07月11日]
韩国中南部暴雨导致12人死亡  
[2011年07月11日]
印度客运列车出轨事故死亡人数升至35人  
[2011年07月11日]
一大陆旅游团在阿里山遇车祸  
[2011年07月11日]
京沪高铁一列车因故障停运  
[2011年07月11日]
刚果(布)泛非音乐节踩踏事件造成7人死亡  
[2011年07月11日]
两岸记者重走辛亥路寻找共同的革命记忆  
[2011年07月11日]
随岳高速重大交通事故最终确定26人死亡  
[2011年07月11日]
IMF总裁敦促美国尽快调高公共债务上限  
[2011年07月11日]
亚太地区主要股市涨跌不一  
[2011年07月08日]
印度6月份出口额创新高  
[2011年07月08日]
国内现货金银展开盘整涨跌不一  
[2011年07月08日]
吉林发展新兴产业实行“非禁即入”  
[2011年07月08日]
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