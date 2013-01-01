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    【产业】新生产乳制品符合三聚氰胺管理规定  
    [2008年12月03日]
    【产业】美国11月份汽车销量降至26年来新低  
    [2008年12月03日]
    【海外】欧盟财长总体上支持欧盟委员会的经济刺激计划  
    [2008年12月03日]
    【金融】东京股市早盘上涨0.98%  
    [2008年12月03日]
    【金融】美联储官员称美并未现高通缩  
    [2008年12月03日]
    【产业】韩汽车进口量跌至三年来最低  
    [2008年12月03日]
    【海外】禁化武公约缔约国讨论履约工作  
    [2008年12月03日]
    【金融】人民币市场汇价(12月3日)  
    [2008年12月03日]
    【金融】国际财经快报  
    [2008年12月03日]
    【金融】纽约黄金期货价格小幅收高  
    [2008年12月03日]
    【金融】保尔森高度评价中国应对金融危机举措  
    [2008年12月03日]
    【海外】欧盟俄罗斯重启双边关系框架协议谈判  
    [2008年12月03日]
    【海外】美军高官启程访问印巴  
    [2008年12月03日]
    【产业】德汽车销量创两德统一以来最低纪录  
    [2008年12月03日]
    【产业】大众汽车美国销量降19%  
    [2008年12月03日]
    【金融】伦敦股市止跌反弹   
    [2008年12月03日]
    【金融】纽约黄金期货价格小幅收高   
    [2008年12月03日]
    【产业】国际油价跌破每桶47美元  
    [2008年12月03日]
    【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一   
    [2008年12月03日]
    【金融】纽约股市三大股指强劲反弹  
    [2008年12月03日]
    【政经】中国呼吁化学武器拥有国如期完成销毁义务  
    [2008年12月03日]
    【政经】香港验出一例从内地进口鸡蛋三聚氰胺含量超标  
    [2008年12月03日]
    【海外】美国称不会签署禁用集束炸弹国际协定  
    [2008年12月03日]
    【海外】北约同意与俄罗斯恢复高层政治对话  
    [2008年12月03日]
    【海外】伊朗在阿曼湾水域开始大规模军演  
    [2008年12月03日]
    【海外】安理会呼吁联合国协调打击索马里海盗  
    [2008年12月03日]
    【海外】欧盟与埃及签署能源合作备忘录  
    [2008年12月03日]
    【海外】俄官员与欧盟观察员代表在南奥塞梯举行首次会晤  
    [2008年12月03日]
    【海外】欧盟各财长决定提高储蓄存款最低担保额度  
    [2008年12月03日]
    【海外】欧盟就新车二氧化碳排放标准达成协议  
    [2008年12月03日]
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