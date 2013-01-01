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即时要闻
西藏航空有限公司正式开航  
[2011年07月26日]
世界上首家以高高原为基地的航空公司——西藏航空有限公司，26日正式开航
摩根大通:44%的机构投资者长期看好中国经济  
[2011年07月26日]
摩根大通调查报告显示，44%的北美机构投资者对中国未来三年经济展望持积极态度。大多数被访者认为，虽然通货膨胀是中国经济目前面临的最大风险，但是还有很多领域未来将呈现增长态势
中投公司去年全球投资组合收益率１１．７％   
[2011年07月26日]
中国投资有限责任公司26日发布的《2010年年度报告》显示，2010年中投公司全球投资组合全年收益率达到11.7%，自公司成立以来的累计年化收益率为6.4%
银监会:二季度末信托资产规模达3.74万亿元  《财经》综合报道
[2011年07月26日]
截至今年二季度末，中国信托资产规模达37，420.15亿元，比上季度末增长14.5%
ＧＥ推出为智能手机照“Ｘ光”技术  
[2011年07月26日]
通用电气（ＧＥ）中国研发中心近日宣布，其开发的高性能Ｘ射线检测系统在智能手机和平板电脑的质量检验上大有可为，为电子行业提供了可靠的“医疗保障
欧洲私募巨头宣布收购中国餐饮连锁金钱豹  
[2011年07月26日]
欧洲最大的私募股权投资集团安佰深26日宣布安佰深旗下基金已经完成对金钱豹这一领先的中国餐饮连锁企业的收购投资
奥巴马强调债务违约将严重损害美国经济  
[2011年07月26日]
美国总统奥巴马表示，如果美国两党没能在提高债务上限和削减赤字问题上达成一致，一旦出现债务违约，美国经济将会严重受损
希腊财长称希腊债务危机挑战机遇并存  
[2011年07月26日]
希腊副总理兼财政部长韦尼泽洛斯25日在华盛顿说，希腊债务危机既是挑战，又是机遇。韦尼泽洛斯还表示欢迎外部对希腊给予支持
海南上市公司20个月融资200余亿元  
[2011年07月26日]
海南出台政策支持战略性新兴产业发展  
[2011年07月26日]
调涨只争朝夕 调降反应迟钝——两石油巨头“降价潮”中依然坚挺   
[2011年07月26日]
中俄跨国输电“背靠背”工程有望年底投入运营   
[2011年07月26日]
黑莓生产商宣布裁员2000人   
[2011年07月26日]
纽约金价继续冲高  
[2011年07月26日]
国际油价25日下跌  
[2011年07月26日]
伦敦基本金属期货价格涨跌互现  
[2011年07月26日]
伊朗、伊拉克和叙利亚签署天然气管道协议  
[2011年07月26日]
美国债务上限谈判仍处于僵局  
[2011年07月26日]
北京怀柔区一轻型直升机坠毁一名飞行员死亡  
[2011年07月26日]
我国单家内资会计师事务所年业务收入首次突破10亿元  
[2011年07月25日]
二季度石油、有色金属产业景气度企稳回升  
[2011年07月25日]
人社部否认社保基金大规模投资高铁  《财经》综合报道
[2011年07月25日]
人力资源和社会保障部召开第二季度新闻发布会，通报工作进展情况。发言人尹成基否认人保部社保基金大规模投资高铁的说法。
汪建中操纵市场赔偿案今开庭  《财经》综合报道
[2011年07月25日]
这是第一例“以其他手段操纵证券市场”的案件，有很大的示范意义。
中原集团研究显示二三线城市房价无一下跌   
[2011年07月25日]
一份针对15个省份50个未“限购”二、三线城市楼市的最新调查报告显示，这些城市受调控影响有限，上半年房价无一下跌，37个城市价格出现小幅上涨
广东上半年工业商贸增长超出预期目标   
[2011年07月25日]
2011年上半年，广东省实现规模以上工业增加值10759.2亿元，同比增长13.1%，比全年预期目标高1.1个百分点。
全球最大半导体设备制造商“落子”扬州  
[2011年07月25日]
全球最大半导体设备制造商——美国应用材料公司的装备制造项目近日成功签约落户当地，这是该公司在内地建设的首个设备制造基地
五矿证券上半年市场占有率增幅第一  《财经》综合报道
[2011年07月25日]
五矿证券在以132.5%的增长率成为行业“黑马”，代理买卖证券业务净收入增长率位列全国第一。
郭金龙表示北京将切实把房价控制在合理水平   
[2011年07月25日]
郭金龙25日在北京市2011年上半年经济形势分析会上作报告时表示，北京严格落实中央房地产市场调控政策，制定实施15条具体措施，促进房地产市场健康发展，取得初步成效
农业部预计全国秋粮面积增加长势好于去年  
[2011年07月25日]
据农业部最新预计，全国秋粮面积为11.57亿亩，比上年增加700多万亩，目前长势好于去年。
深圳拟再建商业银行 帮助民企转型  《财经》综合报道
[2011年07月25日]
深圳将在首创的“互保金”基础上，将之市场化运作从而成立“深商银行”，更加广泛地解决全深圳民营企业的融资问题。
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