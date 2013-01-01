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即时要闻
纽约金价连续第三个交易日上行  
[2011年07月08日]
伊拉克总理表示反对成立新自治区  
[2011年07月08日]
奥巴马称两党减赤谈判富有建设性  
[2011年07月08日]
纽交所股东投票通过德交所并购案  
[2011年07月08日]
巴基斯坦卡拉奇大巴遭袭致40多人伤亡  
[2011年07月08日]
世卫组织说控烟措施惠及38亿人  
[2011年07月08日]
美国上周首次申请失业救济人数减少1.4万  
[2011年07月08日]
湖北恩施发生约20万方山体滑坡  
[2011年07月08日]
中俄科学家联合考察远东气候变化  
[2011年07月08日]
枣庄防备矿难井下明火基本扑灭  
[2011年07月08日]
也门政府支持者鸣枪庆贺总统讲话致百余人伤亡  
[2011年07月08日]
香港外汇储备6月增加13亿美元  
[2011年07月07日]
加息后公开市场放量回笼  
[2011年07月07日]
港股6日微升0.06% 收报22530点  
[2011年07月07日]
2020年每万名居民将有2至3名全科医生  
[2011年07月07日]
港股微升0.06%收报22530点  
[2011年07月07日]
审计署确定经济责任审计工作重点  
[2011年07月07日]
国内现货金银近全线延涨  
[2011年07月07日]
大宗商品窄幅振荡  
[2011年07月07日]
沪深股市“冷静”应对加息  
[2011年07月07日]
创业板指升0.62%  
[2011年07月07日]
中小板指涨0.4%  
[2011年07月07日]
上海期金延续上涨  
[2011年07月07日]
日经股指下跌0.11%  
[2011年07月07日]
台北股市下跌0.57%  
[2011年07月07日]
“成本倒挂”大豆榨油企业现亏损  
[2011年07月07日]
山东枣庄防备煤矿事故矿井火势扑灭  
[2011年07月07日]
首只国家级文化产业投资基金成立 总规模200亿元   
[2011年07月07日]
日本丰田公司计划在肯尼亚建组装厂  
[2011年07月07日]
三只新股7日登陆中小板  
[2011年07月07日]
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