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即时要闻
中美将协商堵住赴美上市监管漏洞  
[2011年07月06日]
人民币对美元汇率中间价6日小幅回落  
[2011年07月06日]
北京土地市场量价齐跌　下半年土地放量在即   
[2011年07月06日]
千余辆进口博悦轿车被召回   
[2011年07月06日]
北京市二手房交易服务平台试点已上线并实现交易  
[2011年07月06日]
上半年我国家电下乡销售量突破5000万台   
[2011年07月06日]
四公司创业板IPO申请通过审核   
[2011年07月06日]
伦敦基本金属期货价格5日普涨  
[2011年07月06日]
纽约汇市美元对主要货币上扬  
[2011年07月06日]
纽约股市结束五连阳  
[2011年07月06日]
国际油价5日大涨2%  
[2011年07月06日]
纽约金价5日大幅反弹  
[2011年07月06日]
安理会拟推荐南苏丹共和国成为联合国大会新成员  
[2011年07月06日]
中国-西班牙论坛第六次会议在巴塞罗那举行  
[2011年07月06日]
科特迪瓦新政府面临三大挑战  
[2011年07月06日]
加拿大暴发细菌性腹泻造成16人死亡  
[2011年07月06日]
伊朗否认向伊拉克和阿富汗武装分子提供军火  
[2011年07月06日]
也门政府军在南部打死40名“基地”分子  
[2011年07月06日]
欧盟暂时禁止从埃及进口种子  
[2011年07月06日]
日本首相任命平野达男为复兴大臣  
[2011年07月06日]
美国5月份工厂订货增加0.8%  
[2011年07月06日]
拉加德正式就任国际货币基金组织总裁  
[2011年07月06日]
千余辆进口博悦轿车被召回  
[2011年07月06日]
公安机关“清网行动”一月来9000多逃犯自首  
[2011年07月06日]
法国防部长称不必再给利反对派空投武器  
[2011年07月06日]
苏丹北南双方领导人承诺南部独立后继续谈判  
[2011年07月05日]
瑞典央行宣布加息0.25个百分点  
[2011年07月05日]
国内现货金银价维持弱势下行  
[2011年07月05日]
沪深股市窄幅盘整  
[2011年07月05日]
上海期金价格近全线下挫收跌  
[2011年07月05日]
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