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即时要闻
创业板指升0.83%  
[2011年07月05日]
中小板指涨0.43%  
[2011年07月05日]
恒生指数下跌0.1%收报22748点  
[2011年07月05日]
财政部全面清理整合中央财政票据  
[2011年07月05日]
国家开发银行与中国农业银行签订全面合作协议  
[2011年07月05日]
万科6月销售增速放缓  
[2011年07月05日]
沪基指周二收低0.17%   
[2011年07月05日]
浙江银行业联合签署43亿元银团贷款协议  
[2011年07月05日]
日经股指上涨0.07%  
[2011年07月05日]
台北股市微涨  
[2011年07月05日]
一年期央票利率企稳  
[2011年07月05日]
工银瑞信养老基金近期发行  
[2011年07月05日]
公募基金首度试水“类对冲”基金  
[2011年07月05日]
新西兰北岛发生里氏6.5级地震  
[2011年07月05日]
中国资本在韩国债券市场份额超过10%  
[2011年07月05日]
法国巴黎春天百货将增持瑞士手表制造商股份  
[2011年07月05日]
陕西保障性安居工程项目全面开工  
[2011年07月05日]
哈尔滨首个廉租房配建项目开建　年租金不超200元   
[2011年07月05日]
海南采取投放限价猪肉等方式维持市场稳定  
[2011年07月05日]
建行行长张建国谈扶持小企业发展  
[2011年07月05日]
新任日本复兴担当大臣引咎辞职  
[2011年07月05日]
首套房贷遭银行加价 门槛高会否误伤合理需求   
[2011年07月05日]
美国甲醛新标准或对加剧我家具出口锐减趋势  
[2011年07月05日]
A股“估值修复”惠及蓝筹ETF  
[2011年07月05日]
人民币对美元汇率连续创出新高  
[2011年07月05日]
欧盟通过提高对第三国财政援助效率法规框架  
[2011年07月05日]
伦敦股市4日上涨  
[2011年07月05日]
克鲁格曼称需加大美国政府支出以刺激复苏  
[2011年07月05日]
美国住房部长预计房价最早在今年三季度回升  
[2011年07月05日]
伊朗将于8月底启用“全国互联网”工程  
[2011年07月05日]
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