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    【海外】奥地利新政府宣誓就职  
    [2008年12月03日]
    【海外】伊前高官第二次被判死刑  
    [2008年12月02日]
    【政经】首次寒潮橙色警报拉响  
    [2008年12月02日]
    【政经】三峡水库降至170米水位运行  
    [2008年12月02日]
    【产业】房地产将步入较长时间调整期  
    [2008年12月02日]
    【海外】日美将取样核查写入六方文件  
    [2008年12月02日]
    【政经】新疆通报严重统计违法案件  
    [2008年12月02日]
    【政经】中日韩环境部长会议闭幕  
    [2008年12月02日]
    【海外】欧元区生产者价格指数环比下降  
    [2008年12月02日]
    【产业】中日媒体人士对话会东京闭幕  
    [2008年12月02日]
    【产业】中国绿色食品销售额超两千亿元  
    [2008年12月02日]
    【金融】港股急挫近5%  
    [2008年12月02日]
    【政经】新疆文物大展将在台北举行  
    [2008年12月02日]
    【金融】亚太地区主要股市全线下挫  
    [2008年12月02日]
    【政经】上海建立温室气体减排研究中心  
    [2008年12月02日]
    【海外】泰民盟将停止曼谷机场的示威  
    [2008年12月02日]
    【产业】香港楼宇买卖合约同比下跌八成  
    [2008年12月02日]
    【政经】新疆库车交通事故已致22人死亡  
    [2008年12月02日]
    【政经】王家瑞会见印度客人  
    [2008年12月02日]
    【海外】泰民盟同意飞机在曼谷机场降落  
    [2008年12月02日]
    【政经】广西北部湾经济区开放开发实施  
    [2008年12月02日]
    【政经】北京实现平原区地面沉降实时监测  
    [2008年12月02日]
    【金融】香港恒生指数跌703点  
    [2008年12月02日]
    【政经】外管局规范企业对外支付行为  
    [2008年12月02日]
    【产业】西部第一家合资创投企业成立  
    [2008年12月02日]
    【产业】天津初步形成资源回收网络  
    [2008年12月02日]
    【政经】北京将实现残疾儿童康复全覆盖  
    [2008年12月02日]
    【产业】辽宁商品房销售量大幅反弹  
    [2008年12月02日]
    【政经】福建漳州特大涉黑案一审宣判  
    [2008年12月02日]
    【政经】中韩将举行高级别战略对话  
    [2008年12月02日]
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