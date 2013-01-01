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即时要闻
国际油价28日大幅反弹  
[2011年06月29日]
纽约金价重返1500美元大关  
[2011年06月29日]
纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2011年06月29日]
纽约股市28日上涨  
[2011年06月29日]
俄罗斯电力公司中断对白俄罗斯供电  
[2011年06月29日]
美国总统要求打造强劲而增长的制造业  
[2011年06月29日]
北约称不会执行针对卡扎菲的逮捕令  
[2011年06月29日]
中俄启动劳务合作工作机制  
[2011年06月29日]
阿富汗首都洲际酒店遇袭10人死亡  
[2011年06月29日]
联合国教科文组织《世界遗产名录》新增25处遗产  
[2011年06月29日]
昆明新机场一通道发生垮塌致11人受伤  
[2011年06月29日]
美国前伊州州长因“卖官”被判有罪  
[2011年06月29日]
尼日利亚北部发生爆炸致3人死亡  
[2011年06月29日]
美菲举行年度海上联合军演  
[2011年06月28日]
收评：沪指探底回升涨0.04% 反弹或将见顶  
[2011年06月28日]
全国首家稀贵金属交易所在"中国银都"开市  
[2011年06月28日]
港股升0.09%收报22061.78点  
[2011年06月28日]
创业板指微升0.04%  
[2011年06月28日]
中小板指涨0.38%  
[2011年06月28日]
我国快递从业人员年增长35%  
[2011年06月28日]
国内现货金银展开盘整涨跌互现  
[2011年06月28日]
国内首家稀贵金属交易所开市  
[2011年06月28日]
棉花期货延续下挫  
[2011年06月28日]
前5个月银行间债券发行量同比减少19.6%  
[2011年06月28日]
A股连续六个交易日收红  
[2011年06月28日]
收评：两市传统封基全线下跌  
[2011年06月28日]
伊朗试射14枚国产新型导弹  
[2011年06月28日]
上交所：中国还没有完整意义的蓝筹股市场  
[2011年06月28日]
韩国-欧盟自贸协定拟定即将初步生效  
[2011年06月28日]
沪深B指继续走高  
[2011年06月28日]
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