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即时要闻
纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年06月28日]
联合国官员说利比亚冲突双方已启动谈判进程  
[2011年06月28日]
俄今年在北高加索地区打死200余名非法武装分子  
[2011年06月28日]
白宫称美国国债不会违约  
[2011年06月28日]
俄罗斯成功发射一颗军用卫星  
[2011年06月28日]
美军无人机空袭巴基斯坦部落地区致26人死亡  
[2011年06月28日]
安理会决定在苏丹阿卜耶伊地区部署维和部队  
[2011年06月28日]
伊拉克发生多起暴力事件9人死伤  
[2011年06月28日]
俄罗斯称伊朗布什尔核电站将于8月投入运营  
[2011年06月28日]
日本首相菅直人改组内阁  
[2011年06月28日]
国际刑事法院代表团赴科特迪瓦调查选后犯罪  
[2011年06月28日]
易方达基金：关注资产配置 分散基金投资风险  
[2011年06月27日]
棉花期货领跌创年内新低 大宗商品集体大幅下挫  
[2011年06月27日]
27日国内现货金银价继续大幅下挫  
[2011年06月27日]
港股27日跌0.59%收报22041.77点  
[2011年06月27日]
截至5月末有14个国家银行在华设立37家外商独资银行  
[2011年06月27日]
审计署自曝2010年度预算执行情况  
[2011年06月27日]
我国拟批准中阿民商事司法协助条约  
[2011年06月27日]
港股跌0.59%收报22041.77点  
[2011年06月27日]
国内现货金银价继续大幅下挫  
[2011年06月27日]
前5月全国工业利润增长27.9%  
[2011年06月27日]
韩国将派人前往朝鲜处理金刚山地区内资产  
[2011年06月27日]
大宗商品集体大幅下挫  
[2011年06月27日]
上海期金价格延续下挫  
[2011年06月27日]
创业板指升1.39%  
[2011年06月27日]
中小板指涨1.27%  
[2011年06月27日]
沪深B指延续升势  
[2011年06月27日]
沪深股市“五连阳”  
[2011年06月27日]
北京市将设立全国首个小城镇发展股权投资基金  
[2011年06月27日]
台湾八成以上ATM可受理银联卡  
[2011年06月27日]
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