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即时要闻
纽约汇市美元对主要货币汇率上涨  
[2011年06月24日]
纽约金价23日大幅下挫  
[2011年06月24日]
美国五角大楼枪击案嫌疑人遭起诉  
[2011年06月24日]
以色列称准备拦截前往加沙的救援船队  
[2011年06月24日]
希腊政府公布调整后的经济紧缩计划  
[2011年06月24日]
欧盟峰会重点讨论欧盟经济治理问题  
[2011年06月24日]
国际能源机构宣布将动用6000万桶原油储备平抑油价  
[2011年06月24日]
潘基文欢迎美国从阿富汗撤军计划  
[2011年06月24日]
巴格达连环爆炸导致至少21人死107人伤  
[2011年06月24日]
美国宣布动用战略石油储备以稳定市场供应  
[2011年06月24日]
俄一架米格-29战机坠毁  
[2011年06月24日]
美国上周首次申请失业救济人数高于预期  
[2011年06月24日]
美国威胁将减少对巴军事援助  
[2011年06月24日]
国内现货金价全线回调收跌   
[2011年06月23日]
沪深B股延续升势　上证B指涨幅逾2%   
[2011年06月23日]
23日中小板指上涨2.08%   
[2011年06月23日]
上海期金陷入盘整涨跌不一   
[2011年06月23日]
多个商品创月内新低　大宗商品近全线下挫  
[2011年06月23日]
港股23日跌0.46%　收报21759点  
[2011年06月23日]
新发转债基金迎来机会  
[2011年06月23日]
沪基指周四收涨1.47% 交易型基金九成飘红  
[2011年06月23日]
收评：沪指放量大涨38点 冲上2680  
[2011年06月23日]
台北股市下跌0.62%   
[2011年06月23日]
银监会：年内力争覆盖500个空白乡镇金融机构   
[2011年06月23日]
兴业银行助力科技型中小企业闯关“新三板”  
[2011年06月23日]
2周利率攀升近200基点 资金面难有喘息机会  
[2011年06月23日]
证监会5月核准2家机构拥有基金代销资格  
[2011年06月23日]
傲慢条款横行　储户面前银行还要霸道多久？   
[2011年06月23日]
美国经济困局未破　货币政策继续宽松  
[2011年06月23日]
墨西哥人均国内生产总值达15000美元   
[2011年06月23日]
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